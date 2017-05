Calcio, quel giovane immigrato appena sbarcato che vuole diventare campione

Di frasi pronunciate dai "sedicenti profughi" ne ho udite tante, ma la frase enunciata da un migrante appena soccorso da una ONG e trasmessa in un servizio di LA7 durante il programma "L'Aria che tira" questa mattina, mi ha acutizzato il mal di stomaco, perchè concerne la mia passione e la mia battaglia contro coloro che da anni la stanno annientando. "...L'Europa mi porterà fortuna, sono venuto qua perchè io credo in me, troverò gente che mi aiuterà , perchè ho talento per giocare al calcio...".

Capito bene??? Ragazzi e bambini italiani che serbate il sogno di diventare calciatori, di indossare la maglia della vostra squadra del cuore, di dare lustro al blasone della vostra città, mettevi il cuore in pace, scansatevi, che stanno arrivando i nuovi e veri talenti del calcio. Ecco un altro tassello del maledetto calcio moderno, delle pay-tv, degli sponsor, dei nuovi tycoons, della repressione, del potere che sta annientando il NOSTRO CALCIO!