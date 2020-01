Code per la vaccinazione contro la meningite, siamo tornati al Medioevo

Allarme meningite in zona lago d'Iseo e come si organizza la ASST di zona?

Code interminabili davanti ai pochi ambulatori aperti che effettuano le vaccinazioni.

Una promiscuità di manzoniana memoria che accentua il rischio di contagio.

Complimenti, anche nel 1800 compresero quali comportamenti sociali evitare per limitare la diffusione delle malattie virali.

Siamo tornati al Medioevo.

Massimo Puricelli

Castellanza (VA)