Gentiloni in Ue, esultano i globalisti. Fagocitazione del M5S da parte del Pd

Una domanda sorge spontanea direbbe Antonio Lubrano: l'M5S non aveva come fondamento costitutivo l'abbattimento dei tecnocrati europei, dei vecchi politicanti, di coloro che hanno distrutto il nostro Paese ? La volontà di proporre un referendum consultivo per l'uscita dall'Euro ?

Solo un flebile moto di protesta, solo scena per cercare di far apparire il loro "purismo" d'antan, la loro strenua difesa della volontà popolare, della democrazia diretta.



Già la democrazia della piattaforma Rousseau, di 80 mila iscritti che vale molto più rispetto le libere elezioni con cui si esprime il popolo sovrano ed elettore, circa 50 milioni di cittadini.

Perchè il secondo tipo di democrazia viene totalmente disattesa in maniera sprezzante, ignobile, misera.

Non solo, si aggiunga il totale e meschino disprezzo della volontà popolare espressa solo 3 mesi or sono con LIBERE ELEZIONI.



E poi, non era forse lo stesso Paolo Gentiloni che, non più tardi di qualche settimana fa nel mezzo della crisi, ha provato in tutti i modi a far saltare l'accordo tra PD e M5S ?