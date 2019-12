Uk, l'isolazionismo inglese per i post comunisti

I sinistri, globalisti, progressisti, ex comunisti, post comunisti, non potendo digerire la vittoria di Johnson e la Brexit imminente, falsificano la storia incentrando questo risultato sull'isolazionismo degli inglesi che, secondo loro, non hanno mai abbandonato.

E allora viva l'siolazionismo inglese.

Così tanto per ridestare le memorie.

E' grazie al loro isolazionismo, se in Europa vige la democrazia, la libertà.

Evidentemente i posto comunisti, non ricordano o fingono di non ricordare, il loro contributo essenziale per la sconfitta e l'annientamento del nazismo e del fascismo.

Se non ci fosse stato il loro isolazionismo, in Europa la svastica avrebbe capeggiato ovunque.

Con il voto di giovedì gli isolazionisti britannici, hanno messo a nudo le storture e i rischi di Unione Europea suprematista e arcigna e ci hanno lanciato un monito.

Eh, ma loro sono isolazionisti...