La fiaba della nuova legge sulla legittima difesa

Siamo arrivati alle comiche finali.

Riforma della Legge sulla legittima difesa attesa da quasi due anni e cosa si inventano gli onorevoli del PD e di Alternativa Popolare ?

L' ampliamento della legittima difesa viene circoscritto alle ore notturne, e lasciando inalterata la valutazione del giudice riguardo il turbamento psichico della vittima.

La maggioranza dei deputati che ha votato questa riforma, saprebbe spiegare da quale ora inizia la notte ?

Si applica lo stesso criterio del codice della strada per l'accensione dei fari (mezz'ora prima del tramonto e mezzora dopo l'alba) ? Oppure viene considerata un'ora uguale per tutta Italia con buona pace dei diversi orari del tramonto tra Est e Ovest del Paese , dei diversi periodi dell'anno, del l'ora legale e dell'ora solare ?

E se una rapina inizia 5 minuti prima o dopo il "fatidico orario" (la definirei ora X), la vittima si trasforma in carnefice con l'obbligo di risarcimento del "povero" rapinatore" che cerca di sbarcare il lunario introducendosi nelle abitazioni altrui ?

Morale dobbiamo aspettare la fatidica mezzanotte come Cenerentola per sapere se possiamo difendere la nostra proprietà i nostri congiunti, i nostri figli e nipoti, i nostri affetti più cari, se dobbiamo osservare se "il povero rapinatore" si trasforma da dottor Jekyll a mister Hyde ?

Chissà, aspettiamo l'epilogo della favola che ci racconteranno i deputati che hanno licenziato questo "fantasmagorico e meravigliosa legge" atta a difendere la nostra incolumità all'interno delle nostre abitazioni.