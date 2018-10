Maria Teresa Meli e gli oppositori del governo giallo-verde: viva la coerenza

W la coerenza.

Hanno ormai raschiato il fondo del barile gli oppositori del governo giallo-verde.

Furibonda lite in diretta durante il programma Tagadà su LA 7 nella puntata odierna, tra il filosofo Fusaro e la giornalista del Corsera, Meli.

Oltrepassando le contumelie reciproche, la "prestigiosa" firma del quotidiano milanese ha tenuto a sottolineare reiteratamente che l'esecutivo non è stato votato direttamente dal popolo elettore, ma è la sintesi di un accordo parlamentare, con buona pace dell'ideologie a cui si ispirano i due partiti e i loro elettori.

Ascoltando l'inviperita giornalista ho pensato di avere problemi di comprensione linguistica e di soffrire di vuoti mnemonici.

La dottoressa Meli non era una delle più strenue difenditrici della Costituzione e ci ricordava continuamente che siamo una Repubblica parlamentare, ammonendo e bacchettando tutti coloro che chiedevano a gran voce un esecutivo direttamente espressione del popolo ? Era la stessa Meli che aborriva il "pericolo" rappresentato dalla forma di governo Presidenziale ?

Era la Meli che disse apertamente che non poteva essere dato l'incarico al centro destra perchè non raggiungeva il 50% dei seggi parlamentari e quindi non era portatrice di una chiara e larga maggioranza alla Camera e al Senato ?

Delle due , l'una.

O la Meli di oggi era una replicante o un sosia o un'omonima, oppure in Italia le patologie cognitive e mnemoniche sono diffusissime e colpiscono milioni di persone tra cui anche i telespettatori che oggi hanno visto il programma Tagadà.

Se fosse così, il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe affrontare un enorme spesa per curare i suoi assistiti affetti da tali patologie.

Ai posteri l'ardua sentenza...