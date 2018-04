Presidente Trump, salvi dal baratro l'Italia

Trump, descritto fin dalla campagna elettorale come il male assoluto, il peggio che potesse esserci su questa Terra, osteggiato, insultato, attaccato con ogni mezzo dalle forze mondialiste, globaliste, progressiste, ex comuniste, insomma coloro che si sono trasformati in "democratici" e "buonisti" , dopo la caduta del Muro di Berlino, ma che in realtà sono i seguaci della vecchia internazionale comunista.



Come i loro "cattivi maestri" della Stasi, del KGB, stanno cercando di costruire risibili prove per screditare la dignità politica e personale di Trump.Dalle vicende delle presunte prostitute pagate, al Russiagate, tanto per citarne alcuni, fino ai ridicoli articoli riguardo il suo rapporto con la moglie Melania, di come le stringe la mano, se cammina davanti a lei o al suo fianco, lo sguardo , ecc. (poveri noi) , ovviamente dimenticandosi delle "avventure" di altri Presidenti come Kennedy o Clinton, ma loro sono miti da seguire e quelle scappatelle non contano nulla. Già.



E poi la sua politica oscurantista, retrograda, reazionaria, che avrebbe portato il mondo alla guerra mondiale, alla scomparsa del genere umano.Ecco, così tanto per capire.Dopo 60 anni le due Coree sanciscono la fine delle ostilità e si dirigono verso la pace denuclearizzando i loro Paesi.Questo grazie a Trump che ha fatto la voce grossa nei confronti del paranoico erede comunista del nord dove si muore di fame ogni giorno.Il russiagate è svanito come una bolla di sapone.L'Isis è stato ridimensionato dopo anni di promesse vacue da parte di Nobel della pace (Obama) che bombardavano civili o che sostenevano ribelli islamisti camuffati per democratici e liberali (come scordare le primavere arabe?)



In Siria ha rimesso al suo posto dittatori dal volto pulito che usano gas contro bambini e donne facenti parte del suo popolo.Settore economia.Ha ricontattato i trattati internazionali, cercando di introdurre regole giuste nel WTO certamente per salvaguardare gli interessi della sua Nazione ( e chi dovrebbe salvaguardare un Presidente eletto democraticamente, gli stranieri ?), ma aprendo gli occhi a cosa stanno combinando Cina , India anche a livello climatico.Ah, ma non è Trump il nemico dell'ambiente ?Basta osservare cosa stanno facendo i cinesi in Africa e anche un bambino capirebbe che l'unica salvezza per il Pianeta a livello climatico è proprio Trump che vuole ridiscutere Kioto e imporre certe ristrettezze anche ai Paesi emergenti con oltre 3 miliardi di cittadini che stanno colonizzando mezzo mondo.



E poi 2,3 % di Pil nel primo trimestre negli USA che andrà a beneficio di tutta l'economia Atlantica, compreso quella europea nonostante le contumelie che si odono da parte del FMI e dei seguaci di Draghi.President Trump, intervenga in Italia per salvare la nostra disastrata Nazione .Un nuovo piano Marshal per salvare le nostre future generazioni oltre a quelle attuali.Salvare persone che sono disoccupate, che lavorano con contratti assurdi e svilenti che faticano sbarcare il lunario dovendosi appoggiare alla pensione di reversibilità di mamme, padri o nonni/e (facile immaginare cosa accadrà quando passeranno a miglior vita quella generazione con assegni pensionistici almeno sicuri), che pur lavorando sono considerati poveri (working-poor).



Presidente Trump, salvi dal baratro l'Italia prima che sia troppo tardi; per esautorare coloro che sono servi della UE che ci vogliono schiavi come durante il feudalesimo.



Massimo Puricelli

Castellanza (VA)