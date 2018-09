Show dei filo globalisti dalla Merlino. I sovranisti accusati di 'passatismo'

Due generazioni di cittadini hanno visto la distruzione della speranza e dei progetti di vita e ormai vivono alla giornata al di sotto della soglia di povertà o, per chi se la passa un po' meglio, compie salti mortali per sbarcare il lunario ?

E già, perchè la nuova linea della comunicazione dei filo globalisti per cercare di sgretolare il consenso maggioritario di cui nutrono i movimenti "sovranisti", definiti sprezzantemente populisti, dal mondo "radical chic", è incentrata sull'accusa di passatismo e di amore per il "mondo antico" che produrebbe un senso di sicurezza "materno" in un periodo storico tutt' altro che benefico e "sicuro".

Ci pensano i giornalisti mainstream come il dott. Polito, eminente editorialista del Corsera, il dott. Rizzo, eminente editorilista del gruppo Repubblica, o il dott. Barisoni "voce" di Radio 24, oppure emineti esponenti del popolo progressista (è ancora possibile accostare la dicitura popolo al mondo cosiddetto progressista del PD e di tutti i vari cespugli generati dalle scissioni, dalle fuoriuscite, ecc.), come il manager Chicco Testa ad ammonirci e a redarguirci per il nostro "amore" delle cose passate, a cercare di toglierci il nostro passastismo che ci porterà alla rovina.

Non riusciamo a comprendere quale fortuna sia vivere in questa epoca storica.

Già, perchè non si comprende, secondo Polito & C., e non si ricorda, che schifo fossero gli anni del secolo scorso quando il lavoro era sicuro; le famiglie potevano pianificare una vita tranquilla e serena, acquistare casa o pagare l'affitto senza patemi; avere una assegno pensionistico che garantiva una vecchiaia dignitosa (ah, ma c'erano le tanto bistrattate lirette), ma tutto ciò provocò alle casse dell'Inps una voragine profonda che ci stava conducendo al fallimento (?!?) risistemata dalla "fata turchese" prof.ssa Elsa Fornero che ci garantirà un futuro roseo; echisenefrega se il bilancio Inps sarebbe in attivo se si scorporasse l'assistenza dalla previdenza.

Che schifo era poter realizzare i propri sogni e progetti (che persone pretenziose eravamo...).

E poi, che schifo, ll campionato di serie A si disputava alle 14:30, alle 15 o alle 16 (e non solo alle 15, evidentemente Polito non frequentava gli stadi), i biglietti popolari costavano 10 mila lire (che schifo , così poco!), i giocatori non fatturavano quanto una multinazionale e amavano la maglia, il blasone e avevano rispetto per i tifosi, e le nostre squadre piene zeppe di italiani (non sia mai, volete mettere che meraviglia avere un "undici" di soli stranieri da ogni parte del mondo) dominavano in Europa e nel mondo, e con la chiusura delle frontiere decretata nel lontano 1966, la nostra nazionale disputava due finali dei mondiali, vincendone una (ovviamente per pura fortuna), ora, invece, che bello non qualificarci per i mondiali, e l'ultima coppa europea vinta da una squadra italiana risale al 2010.

E poi, nel secolo scorso non c'erano i centri commerciali, nuova meravigliosa agorà, dove si esplica la socializzazione (mentre coi negozietti di quartiere era assente anche un minimo scambio di favella...!?!) tramite i supporti digitali.

Si doveva svolgere il servizio militare di leva o il servizio civile che fornivano quei dettami di educazione civica assolutamente inutili nella società "civile" di oggi.

E poi le aziende di Stato , carrozzoni mangiasoldi che per decenni ricostruirono il Paese dalle macerie della guerra e poi svendute da uno "statista" che amava tanto l'Europa e l'Euro, panacea di tutti i nostri mali e i nostri difetti.