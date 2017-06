Totò Riina? Ecco i veri mal di pancia degli italiani

Morte dignitosa per Totò Riina, così chiede la prima sezione penale della Cassazione; continue e diversificate proposte di legge elettorale, senza però inserire il vincolo di mandato; si vota subito, ma anche No, perchè c'è da salvaguardare la pensione di onorevoli e senatori; pignoramento dei conti correnti senza alcun provvedimento giudiziale; l'ennesima vendita di un'azienda italiana agli indiani (chiedere referenze degli indiani a Legnano, per la Franco Tosi); terroristi che scorrazzano liberamente per il nostro Paese; 200 terremotati senza casa da oltre 9 mesi e vengono costruite solo 26 casette assegnate con un sorteggio (chissà magari in sala mensa in stile fantozziano...); in Africa da un decennio si assiste in silenzio alla colonizzazione selvaggia dei cinesi; azienda ricerca ingegnere per 600 euro mensili. Mi fermo qua, perchè mi sta venendo un deliquio, ma purtroppo questa è la cronaca di questi ultimi giorni.