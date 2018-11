Ascolti Tv Auditel, partenza super per il nuovo programma di Paola Ferrari

La massima competizione calcistica europea è tornata in Rai dopo un digiuno di sei anni e, così come i club italiani stanno dando grandi soddisfazioni ai propri sostenitori, altrettanto soddisfatta può dirsi la tv di Stato. Sono sotto gli occhi di tutti, infatti, gli ottimi risultati in termini di ascolto di ‘Magazine Champions League’, il nuovo programma di Rai 1 dedicato proprio alla coppa dalle grandi orecchie: la buona partenza registrata a settembre grazie a 2.014.393 telespettatori medi e al 12,4% di share è diventata ottima in questo ottobre, grazie a un incremento degli spettatori fino a una media di 2.284.272 e alla share che è balzata al 14,1%. Buona parte di questo successo è sicuramente dovuto alla squadra che ha riportato sul primo canale il calcio europeo, con il volto storico della Rai e padrona di casa Paola Ferrari ottimamente coadiuvata da Alberto Rimedio a da un campione del passato come Paolo Rossi. Cresce tra settembre e ottobre anche un’altra trasmissione a cui i telespettatori della televisione pubblica sono molto affezionati, ‘Quelli che il calcio’: sotto la guida del duo poliedrico Luca & Paolo e di Mia Ceran, il programma della domenica pomeriggio di Rai 2 ha segnato a settembre 925.297 spettatori medi e il 6.6% di share, mentre a ottobre i numeri sono cresciuti fino a una media dell’audience pari a 1.130.446 individui e al 7,5% di share.





La crescita in questo mese c’è stata, ma non si può non evidenziare un trend che sta interessando questa come molte altre trasmissioni sportive di lungo corso: rispetto a settembre-ottobre dello scorso anno, sia l’audience che la share di ‘Quelli che il calcio’ sono in calo rispettivamente dell’8.4% e dello 0.1%. E, a proposito di trasmissioni sportive di lungo corso, i numeri di due colonne dello sport in Rai come ‘90° Minuto’ e ‘La Domenica Sportiva’ sono eloquenti: il nuovo corso di ‘90° Minuto’, condotto attualmente da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli, è partito a settembre con il 6.8% di share dovuto a 983.107 spettatori medi, mentre a ottobre l’audience è salita a 1.031.710 ma la share è scesa al 5.8%. Come anticipato, il dato rilevante riguarda però il confronto con l’anno precedente: rispetto al periodo omologo del 2017, infatti, l’audience è in discesa dell’8.1% e la share dell’1.5%. Discorso analogo per ‘La Domenica Sportiva’, condotta da Giorgia Cardinaletti e Marco Lollobrigida: la share è praticamente immutata tra settembre e ottobre 2018 intorno al 7.2%, mentre il pubblico è in leggero aumento, passando da una media di 1.003.115 a quella di 1.291.650. Ma rispetto allo stesso bimestre del 2017, la trasmissione ha vissuto però un calo del -2.6% di share.