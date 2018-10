Ascolti tv Auditel Rai, Foa eredita una Rai in salute. Ecco tutti i numeri

Mentre i giornali disquisiscono sui telegiornali e su chi occuperà le poltrone del Tg Uno o del Tg Tre, sul





tavolo di Fabrizio Salini e Marcello Foa ci sono già i dossier relativi agli andamenti di Rai Due e Rai Tre non particolarmente brillanti, mentre continuano ad andare bene Rai Uno, i TG, la Fiction e sembra reggere bene il varietà. Insomma la Rai non gode proprio di cattiva salute. Di fronte a un trend positivo, la seconda e la terza rete, guidate rispettivamente da Andrea Fabiano e Stefano Coletta, danno invece segni di cedimenti soprattutto in prime time, mentre la Rai Uno di Angelo Teodoli consolida le sue posizioni nella fascia pregiata.





Vediamo prima i dati. Se si considera il periodo gennaio-settembre 2018 vs 2017, a calare di più è Rai Due che quest’anno perde 0.7 punti di share nel prime time rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Più contenuto il calo nel day time che si aggira attorno allo 0.4% di share. Si sente la mancanza di un’offerta divulgativa in una rete che una volta garantiva un giovedì informativo di prim’ordine con Michele Santoro e la sua squadra; spazio che anche con Nicola Porro aveva sperimentato un format innovativo chiuso prematuramente. Fatica anche la prima serata di Rai Tre che soffre con un -0.5% di share rispetto al 2017. Ma qui bisogna riconoscere che l’assenza di Fabio Fazio si è fatta sentire e va anche sottolineato che la qualità di alcuni programmi è davvero elevata (e ne abbiamo più volte parlato). Sempre tonica invece Rai Uno che avanza nel prime time con +0.8% di spettatori e +0.3% di share. Passando al day time i dati vedono la prima rete della tv di Stato sostanzialmente stabile con un +0.1% share.





Spostandosi sul versante delle private, la cura di Urbano Cairo per La7 sembra funzionare e anche bene. Il canale diretto da Andrea Salerno conquista nel prime time un +1.5% di share e nel day time il trend positivo si conferma con +0.8% di share. L’effetto Massimo Giletti (e non solo) si fa sentire visto che anche Propaganda Live, Lilly Gruber e Myrta Merlino sono partiti col piede giusto.





Sul fronte Mediaset gli obiettivi per i pubblicitari sono ampiamente raggiunti. Calcolando sempre il periodo gennaio-settembre Canale 5, la portaerei diretta da Giancarlo Scheri, si mantiene nel day time (la combinazione Maria de Filippi – Barbara D’Urso non fa prigionieri) su ottimi livelli battendo regolarmente Rai Uno. Avanza anche la prima serata con un consistente +0.7% di share. La rete leader del Biscione si conferma inoltre leader in serate cruciali come il sabato, sempre molto ambite dagli sponsor. Bene pure Italia 1: il canale ‘giovane’ del Biscione, guidato da Anna Casarotto, che guadagna uno +0.5% nel prime time e un +0.2% nel day time. La nuova Rete 4, diretta da Sebastiano Lombardi, è stabile nel day time (-0.2% di share) mentre nella prima serata -completamente rivoluzionata nell’offerta - sconta uno 0.3% di share, oscillazione inevitabile quando si fanno cambiamenti così radicali. Ma se si considera solo il mese di settembre la tendenza è positiva con uno 0.4 in più, che non è poco.













Il dibattito politico è concentrato sui Tg e chi li guiderà. Stando ai dati, Andrea Montanari e Luca Mazzà possono vantare risultati postivi e ‘rinegoziare’ con l’azienda da una posizione di forza. Cresce anche il canale d’informazione di Antonio di Bella: Rai News 24 ha consolidato la sua prima posizione nelle all news con picchi di share superiori al 2,2% . Tradotto : più che i tg sono quindi alcune reti ad aver bisogno forse di maggiore attenzione da parte dei nuovi vertici Rai.