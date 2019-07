Ascolti tv, Di Bella torna negli Usa? Intanto la sua Rainews24 fa boom online

Quella di Rai News 24 è una direzione che 'balla', come si dice in gergo. Antonio Di Bella, per otto anni direttore del Tg Tre e volto noto grazie alle sue precise corrispondenze dagli Stati Uniti, dovute a una profonda conoscenza della cultura americana, potrebbe fare ritorno a Washington. Tutti rumors che non trovano conferme ufficiali ma alcuni bookmaker si sono già scomodati sull'argomento e danno per probabile questo avvicendamento.

Intanto si può fare un bilancio della gestione Di Bella alla guida del canale all news della Rai, ed è positivo. La sua testata, grazie a una visione illuminata e al passo coi tempi, si è distinta per la capacità di dare sì le notizie in tempo reale e rincorrere il day by day, come si confà a questa tipologia di canale, ma ha saputo dare anche spazio al varietà, all'infotainment, fare inchieste, sollevare interrogativi e attirare pubblico. A circa tre anni e mezzo dall'inizio del suo mandato, probabilmente è proprio questo ciò che è riuscito meglio al direttore Di Bella: conquistare nuovi telespettatori. Ora che, da fine giugno, le rilevazioni dell'Auditel si sono ampliate rivolgendosi pure ai device digitali, cioè alla tv streaming via web, era ed è necessario da parte di tutti i grandi editori televisivi "aggiornarsi" e trovare spunti appetibili anche per un pubblico più giovane che ormai non guarda più la tv a casa ma consulta solo i contenuti online. Rai News 24, con nuovi format come "Telegram", condotto dalla stesso direttore in collaborazione con i suoi spigliati redattori, ha dato alla sua linea editoriale un'impronta basata maggiormente sulla notizia rapida e fruibile subito, come se si stesse trattando di una chat sui social, Facebook in particolare. Un passo avanti importante per una all news che deve coprire 24 ore su 24 e ha quindi bisogno di non annoiare, puntando su ritmi sostenuti e scambi veloci.

La scelta è stata premiata? A quanto pare sì, visto che nelle rilevazioni Auditel degli ascolti online Rai News 24 figura nelle prime posizioni per il Totale Tempo Speso (TTS - Total Time Spent), calcolato sommando tutti i secondi in cui ciascun device ha visualizzato contenuti editoriali e pubblicitari di un singolo editore: la rete di Di Bella, ai primi di luglio, è quarta in questo frangente, subito dopo Rai 1, Rai 2 e La 7 ma prima di Canale 5 e Italia 1. Rai News 24 supera i 20.000 secondi di tempo trascorso dagli utenti sulla sua piattaforma online durante l’intera giornata.

Per quel che riguarda, invece, il palinsesto tradizionale on screen, i dati Auditel premiano in particolare le news del mattino con la rassegna stampa di "Rai News in Prima" che tra le 7 e le 7.40 ottengono ottimi risultati di share con punte anche superiori al 5%.

Da sottolineare il sempre ottimo rendimento del programma di approfondimento "La Bussola", condotto da Donato Bendicenti alle 18.30: questa rubrica di mezz'ora partita a marzo 2016, proprio poco dopo l'insediamento di Di Bella, si conferma su buonissimi standard con share sempre attorno all'1% e spettatori che si aggirano mediamente sulle 100.000 unità, non male per una all news in una fascia oraria competitiva come quella del tardo pomeriggio in cui le reti generaliste affidano i loro contenitori a grossi nomi dello star system.

Tengono bene anche le altre rubriche, alcune delle quali storiche come "Vrooom", dedicata al mondo dei motori e curata dal sempre preciso Giorgio Iacoboni, e "Mordi e fuggi", sempre originale sul food in tutte le sue sfaccettature e seguita dalla redazione società guidata dalla poliedrica Maria Zezza.