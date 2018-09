Ascolti tv, l'interazione con internet fa volare le 'All news'

Volano le all news grazie alla interazione col web

Questa estate le all news si sono distinte per qualità e ascolti della programmazione. I dati curati da Anthony Cardamone direttore ricerche della Omicom media Group parlano chiaro. A tirare la volata dell’ondata positiva ci ha pensato Rai News 24 diretta da Antonio di Bella con un segno positivo nei mesi estivi del 0.9 seguito dalla all news Mediaset con uno 0.7.

Segno positivo anche per Sky News di Sarah Varetto con uno 0.4 se si considera il periodo estivo. Un trend in netta salita che non è limitato alla parentesi vacanziera caratterizzata da avvenimenti assolutamente (e tragicamente) eccezionali come il crollo del Ponte Morandi. E neanche si può sostenere che simili risultati siano solo effetto di un anno ricco di avvenimenti politici come sono state le elezioni semplicemente perché la tendenza si è consolidata. Le spiegazioni possono essere tante. In primo luogo, a nostro avviso, le modalità di consumo delle notizie. Oramai gli eventi giornalistici non costituiscono più il fatto ‘in se'.



Sarah Varetto

Siamo abituati a interiorizzare l’accadimento ‘puro’ insieme alla sua elaborazione, al dibattito politico che scaturisce dalla declinazione delle sfumature, alla sua evoluzione narrativa nel tempo. Sembra un ossimoro ma è così La dilatazione dei media – e i canali dedicati alle notizie ne sono un esempio- hanno cambiato i metodi di consumo ed elaborazione della news, Un ruolo c’entrale lo sta avendo il web, dimensione con la quale le all news sono riuscite a interagire senza farsi fagocitare dall’ondata, anzi sfruttandone le potenzialità. Per fare un esempio le principali trasmissioni di Rai News 24 come Telegram, Newsroom e Studio 54 fruiscono di anticipazioni e interazioni facebook questo consente di prolungare le trasmissioni aumentare il bacino e ringiovanire il target, cosa sempre positiva visti i profili abbondantemente over 50 dei programmi Rai. Facebook, nella visione di Antonio di Bella, deve scaldare la platea che a volte rischia di fruire in modo passiva della notizia. Apre uno squarcio sulla redazione ma prende per mano chi è a casa sulla dinamica delle notizie.

Benedetta Corbi



Una strategia che premia riuscendo a conquistare i non addetti ai lavori come si evince dagli ascolti della mattina, per esempio. Nel caso di Tg com 24 il web è quasi connaturato il mezzo stesso e Paolo Liguori nell’opera di restyling del canale ha trasformato la all news Mediaset in un sistema crossmediale unico in Italia che prevede le seguenti piattaforme distributive: Rete Tv (Canale 51 DTT e 509 SKY), Web-Mobile, Radio, Tv Mediaset free. Redazione online e del canale all’ news lavorano a stretto contatto, rilanciando vicendevolmente i contenuti su tutte le piattaforme.



Paolo Liguori

A questa si aggiunge la sinergia con le emittenti Radio Mediaset. La redazione del canale coordina il lavoro giornalistico per la realizzazione della breaking news di R101. C'è interazione con i social, con i telespettatori che possono intervenire con commenti che vengono letti in diretta. Ma anche dirette Facebook in simulcast con il canale o anche contenuti originali rispetto alla tv. Ogni rubrica ha un blog e un canale video in cui poter rivedere le puntate. Un gioco di specchi che traina entrambi mezzi e determina la crescita degli ascolti e l‘allargamento del bacino di utenza. Da non sottovalutare che – grazie alle contaminazioni con il web – si ‘educano’ i più giovani consumatori di notizie a distinguere tra notizie verificate e fake news di cui è distribuito il web. Nelle reti all’ news c’è particolare attenzione su questo tema ed è un bene visto la penetrazione che hanno nella rete e quindi su utenti meno senior.