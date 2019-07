Ascolti Tv/ Poletti parte bene, Diaco faticaTv d'estate: chi vince, chi perde

Con l’inizio dell’estate, si sa, la televisione si apre a palinsesti più leggeri per provare a contrastare la congenita difficoltà del medium durante i mesi caldi dell’anno. In casa RAI ci sono sicuramente risultati positivi che meritano di essere approfonditi in queste prime settimane di Tv d’estate, ad esempio la crescita rispetto allo scorso anno di programmi storici come Uno Mattina Estate o La Vita In Diretta Estate. Di seguito andiamo ad osservare più nel dettaglio gli andamenti delle trasmissioni estive RAI nelle ultime settimane di Giugno.

Analizzando i dati di ascolto forniti da Omnicom Media Group passiamo in rassegna i programmi estivi cominciando proprio dal già citato La vita in diretta Estate, condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. L'edizione 2019, partita il 17 giugno, finora ha totalizzato un ascolto medio di circa 1.380.000 spettatori con il 15,5% di share e ha portato in dote parecchie novità: rispetto allo scorso anno infatti il programma è cominciato una settimana dopo e ha una durata inferiore; pur terminando sempre intorno alle 18:30, nel 2019 la trasmissione comincia circa un’ora e venti minuti più tardi rispetto all'edizione 2018. Questo è uno degli elementi che più contribuisce ad un risultato di audience in crescita rispetto all'edizione estiva 2018 (1.228.00 spettatori di media e 11,6% di share), con un incremento negli ascolti del 12% circa e un guadagno di quasi 4 punti percentuali nello share.

Da sottolineare anche che, mentre l’anno scorso il passaggio da La Vita in Diretta a La Vita in Diretta Estate aveva determinato un calo di ascolti del 9% circa e -1,2 punti percentuale di share rispetto alle ultime due settimane del programma “canonico”, in questo torrido 2019 la versione estiva della trasmissione risulta in leggera crescita anche rispetto alle ultime due settimane di programmazione de La Vita in Diretta (dal 3 al 14 giugno 2019: media di 1.340.000 spettatori, share 14,5%) con un audience in aumento del 3% e lo share con un plus di un punto percentuale.

I dati analizzati riportano che il pubblico della trasmissione è in maniera preponderante di sesso femminile (73%) e circa l'81% dell'audience ha più di 55 anni. Il 37% del totale risiede nelle regioni del Sud Italia, il 23% al Centro, mentre le regioni dove l'ascolto è superiore alla media sono Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania; sotto la media invece Lazio e Lombardia.





Andiamo ora ad analizzare Io e Te, programma pomeridiano di Pierluigi Diaco, dedicato ai buoni sentimenti, all'intimo racconto, agli amori e al romanticismo, ma anche alle icone popolari, agli usi e costumi e alle chiacchiere sotto l'ombrellone, sempre con grandi ospiti. La trasmissione è partita il 17 giugno e finora ha realizzato una media di 1.265.000 spettatori e il 10,1% di share. Nonostante alcuni momenti toccanti raggiunti durante la trasmissione soprattutto nelle interviste agli ospiti, rispetto alle ultime due settimane del programma di cui ha preso il posto, Vieni da me guidato da Caterina Balivo che aveva fatto registrare risultati di tutto rispetto (media ultime due settimane 1.825.000 spettatori e 14,2% di share), il calo di ascolti è evidente: -31% audience e -4 punti percentuali di share.

Il pubblico della trasmissione è femminile (70%) e sicuramente non si punta ad un prodotto per un target giovane visto che circa l'80% dell'audience ha più di 55 anni; anche in questo caso il 37% del pubblico risiede nelle regioni del Sud Italia, il 27% al Centro; le regioni dove l'ascolto è superiore alla media sono le isole, la Campania e, in controtendenza rispetto a La Vita in Diretta Estate, il Lazio; sotto la media Piemonte e Lombardia.

Passiamo poi ad un caposaldo della programmazione Rai come Uno Mattina, condotto nella sua versione estiva 2019 da Roberto Poletti e Valentina Bisti. Fin qui i risultati sono stati postivi per la trasmissione che alterna spazi dedicati all'attualità, al costume ed alla cultura con la discussione delle principali notizie giornaliere. Il format è partito il 17 giugno e finora ha ottenuto una media di 859.200 spettatori col 17,9% di share. Dati sostanzialmente positivi se confrontati rispetto alle ultime due settimane dell'edizione "tradizionale" di Uno Mattina: gli ascolti sono sostanzialmente stabili in termini di spettatori (dal 3 al14 giugno 2019: media di 856.100, share 17,5%) con una leggera crescita in termini di share (+0,4 punti percentuale). Ancora migliori appaiono i risultati della coppia Poletti-Bisti se confrontati con l’edizione estiva 2018, partita in anticipo rispetto a quest’anno e che nelle due settimane omologhe di programmazione (dal 18 al 29 giugno 2018) aveva totalizzato un ascolto medio di 800.600 spettatori e il 16,3% di share: l'edizione 2019 risulta dunque in crescita del 7% in termini di spettatori e +1,6 punti percentuali di share rispetto ad Uno Mattina Estate 2018. Anche per questo motivo molti rumors danno la coppia di conduttori “estivi” in pole anche per la versione invernale del programma.

Le più affezionate telespettatrici si confermano anche in questo caso le donne (68% del totale) e circa l’83% dell'audience ha più di 55 anni. Stabile anche il dato che vede più di un terzo del pubblico (36%) risiedere nel Sud Italia, il 25% al Centro; le regioni dove l'ascolto è superiore alla media sono Puglia, Sicilia e Lazio; sotto la media Piemonte e Lombardia.

Tutto Chiaro è invece la rubrica di Monica Marangoni dedicata all'economia domestica, al benessere, alla medicina, al tempo libero e alla salute. Il rotocalco ha iniziato a trasmettere il 17 giugno e fino ad ora ha totalizzato una media di 753.400 spettatori e il 15,2% di share. Nel confronto con Storie Italiane che l'ha preceduto in palinsesto, il nuovo appuntamento mattutino della Rai risulta in calo del 9% in termini di spettatori e di 1,8 punti di share, sempre tenuto conto dei risultati d'ascolto delle ultime settimane di programmazione prima della sostituzione (media 827.300 spettatori, share 17%). Decisamente vinta, invece, la sfida a distanza con Quelle Brave Ragazze, in onda nella stessa fascia oraria lo scorso anno, che totalizzava un ascolto di circa 680 mila spettatori e il 13,7% di share (Tutto Chiaro VS Quelle Brave Ragazze: +11% e +1,5 punti di share in favore del programma 2019).

Anche il pubblico di questa trasmissione è spiccatamente femminile (73%) come da target e circa l’82% dell'audience ha più di 55 anni; il 33% del pubblico arriva dal Sud Italia, il 26% al Centro; ascolto superiore alla media in Puglia, Sicilia e Calabria, sotto la media invece in Piemonte, Lombardia e Campania.





Chiudiamo con l'edizione estiva della Domenica Sportiva che quest'anno nel mese di giugno è stata seguita in media da 545 mila spettatori, segnando il 5% di share. Lo storico rotocalco sportivo di Viale Mazzini macina telespettatori in un’estate segnata da molte competizioni calcistiche che hanno visto la nazionale italiana impegnata nella Coppa del Mondo femminile, nei mondiali under 20 e negli Europei U-21. Nel confronto con l'omologo periodo del 2018 la trasmissione risulta in crescita del 36% in termini di spettatori, guadagnando +1,5 punti percentuali come share. Il pubblico della trasmissione è perlopiù maschile (61%) e circa il 60% dell'audience ha più di 55 anni; il 32% del pubblico risiede nel Sud Italia, il 22% al Centro; le regioni dove l'ascolto è superiore alla media sono Campania, Lombardia, Calabria, Lazio. Sotto la media invece Triveneto, Sicilia, Abruzzo, Marche e Umbria.

Un bilancio tutto sommato positivo quindi quello che Mamma RAI porta a casa in queste prime settimane d’estate, grazie anche a delle ottime conduzioni e, nel caso dello sport, a moltissimi contenuti di interesse concentrati in un periodo ristretto.