Rai: Boschi, Santoro, Chiucchioni. Parte il toto nomine per la Presidenza

Chi sarà il nuovo presidente della Rai? Gli interrogativi si sprecano. Fioccano i nomi più strani e qualche ‘spin doctor’ del Pd fa uscire anche vere e proprie ‘provocazioni’ su chi potrà mai andare a coprire quella carica ora che c’è una maggioranza giallo-rossa e che Marcello Foa potrebbe essere costretto (tra mille dubbi e insidie) all’uscita. L’altro ieri nel Transatlantico le battute si sprecavano. Più di un deputato Pd rispondeva alle domande dei giornalisti con qualche ipotesi anche stravagante fatta per depistare . I nomi snocciolati sono quelli di Stefano Coletta (attuale direttore di una Rai Tre), Antonio di Bella (forte di una Rai News tornata autorevole e con l’auditel in poppa), Concita De Gregorio (columnist di Repubblica schierata con il me too quindi perfetta per una servizio pubblico politically correct) e non poteva non mancare Ferruccio de Bortoli (al quale però è stata offerta più volte quella poltrona ma ha sempre detto no). Qualcuno ha tirato fuori il nome di Maria Elena Boschi, a secco di ministeri, ma vogliosa di tornare sulla scena da protagonista assoluta. Ma la sensazione e che, semmai dovesse riuscire la cacciata del combattivo Foa, il nome dovrà essere il meno divisivo possibile. Spostandosi in zona Leu, sembra che il nome più accreditato per la carica sia quello di Michele Santoro che potrebbe andare bene anche a Forza Italia, ora che Silvio è all’opposizione e ha fatto pace con ‘Michele chi’.

Il Tg Tre si rinnova a 40 anni dalla fondazione. Giuseppina Paterniti ha messo a punto un restyling corposo della testata con un occhio anche al ‘vintage’ nella scelta dei loghi e della grafica con il ritorno del verde . Molta attenzione viene dedicata all’ambiente, all’innovazione e alla tecnologia. Senza aspettare un esecutivo che si ‘accorgesse’ del sud e dei suoi problemi, il giornale che fu di Sandro Curzi dedica in media tre pezzi al giorno alle emergenze ma anche alle eccellenze del Mezzogiorno trovando storie mai banali. E questo nella edizione delle 19. Un merito. Fabio Chiucchioni conduttore del Tg 2 a guida Gennaro Sangiuliano , è tra i giornalisti preferiti del mondo gay e trans. Una vera icona apprezzata anche per le sue coraggiose peripezie di inviato in zone ‘calde’ del mondo. Si scopre, spulciando nelle chat Lgbt, che insidia due evergreens dei sogni omosessuali, Maurizio Mannoni anima di ‘Linea Notte’ su Rai Tre e di Riccardo Chartroux, storico conduttore di Telekabul e marito di Maria Luisa Busi, una delle migliori anchorwoman della storia del Tg Uno. Marco Ventura è stato ampiamente riconfermato capo autore di Uno Mattina. In quota ‘sovranista’, in realtà con buon rapporti anche a sinistra, può contare su un ottimo rapporto con il gruppo della storica trasmissione Rai che unisce le forze della rete e del Tg Uno . Se ci saranno anche buoni ascolti, allora potrà dormire sonni tranquilli.