Rai, Carlo Freccero non se ne vuole andare. Ma il Pd insiste

Di Klaus Davi

Carlo Freccero non vuole lasciare Rai 2. Proprio non ci riesce a mollareuna azienda per la quale ha fatto cose importanti, specialmente nellaprima fase del suo rapporto fino al 2001. Secondo i bene informatistarebbe 'assediando' i big dei 5 Stelle e soprattutto Beppe Grillo per trovare una soluzione 'giuridica' che garantisca un proseguimentodel suo rapporto con la Rai , in scadenza a novembre . Una vera epropria 'dipendenza' dal servizio pubblico.

Ma il PD, che da Freccero si è sentito scaricato, è contrario. Gennaro Sangiuliano, da sempre uomo di centro destra, incassa i complimenti di Teresa Bellanova. Unico tg Rai cui la responsabile deldicastero dell'Agricoltura pesantemente offesa su internet, harilasciato una intervista a tutto campo con spunti anche personali .Subito dopo la messa in onda Bellanova ha rilanciato l'intervista suisuoi social. Un bel riconoscimento 'bypartisan'. D’altra parte il Tg 2continua ad andare bene con gli ascolti e ha trovato una sua identitàsicuramente 'sovranista' in politica ma 'aperta' nel sociale tanto daaver dato molto spazio anche a temi impegnati come Mafia e Ndranghetasenza perdere l'attenzione per le minoranze sociali e le nuove tendenzegiovanili.Sempre rimanendo al Tg 2, sapete il conduttore che conquista piùconsensi nelle chat delle Milf? Si chiama Piergiorgio Giacovazzo, voltodell'edizione delle 13, che è arrivato a 'battere' il bel tenebroso pereccellenza Maurizio Martinelli.Spostandoci sul Tg 3, sale la stella di Franco Mario Cao molto stimatoda Giuseppina Paterniti. È stato il volto della crisi politica diTeleKabul questa estate e l'esigente pubblico della Terza Rete sembraaver gradito quello che ormai al Tg Tre tutti definiscono come il'nuovo' Maurizio Mannoni.