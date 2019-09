Rai, Freccero non vuole andare via: il Partito Democratico si oppone

Carlo Freccero non vuole lasciare Rai 2. Proprio non ci riesce a mollare una azienda per la quale ha fatto cose importanti, specialmente nella prima fase del suo rapporto fino al 2001. Secondo i bene informati starebbe 'assediando' i big dei 5 Stelle e soprattutto Beppe Grillo per trovare una soluzione 'giuridica' che garantisca un proseguimento del suo rapporto con la Rai , in scadenza a novembre. Una vera e propria 'dipendenza' dal servizio pubblico. Ma il PD, che da Freccero si è sentito scaricato, è contrario.



Gennaro Sangiuliano, da sempre uomo di centro destra, incassa i complimenti di Teresa Bellanova. Unico tg Rai cui la responsabile del dicastero dell'Agricoltura pesantemente offesa su internet, ha rilasciato una intervista a tutto campo con spunti anche personali . Subito dopo la messa in onda Bellanova ha rilanciato l'intervista sui suoi social. Un bel riconoscimento 'bypartisan'. D’altra parte il Tg 2 continua ad andare bene con gli ascolti e ha trovato una sua identità sicuramente 'sovranista' in politica ma 'aperta' nel sociale tanto da aver dato molto spazio anche a temi impegnati come Mafia e Ndrangheta senza perdere l'attenzione per le minoranze sociali e le nuove tendenze giovanili.



Sempre rimanendo al Tg 2, sapete il conduttore che conquista più consensi nelle chat delle Milf? Si chiama Piergiorgio Giacovazzo, volto dell'edizione delle 13, che è arrivato a 'battere' il bel tenebroso per eccellenza Maurizio Martinelli. Spostandoci sul Tg 3, sale la stella di Franco Mario Cao molto stimato da Giuseppina Paterniti. È stato il volto della crisi politica di TeleKabul questa estate e l'esigente pubblico della Terza Rete sembra aver gradito quello che ormai al Tg Tre tutti definiscono come il 'nuovo' Maurizio Mannoni.