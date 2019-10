Ascolti tv, Rai: l'iperattivismo di Fabrizio Salini irrita il governo

Stop, almeno per il momento, alla rimozione di Teresa de Santis di Rai Uno. Si parla di un intervento molto ‘autorevole’ nel governo quanto meno per ‘rallentare’ la sostituzione della direttora di Rai Uno aspettando un clima generale più tranquillo. Qualcuno, visto lo scontro nel governa su temi un po’ più delicati del dossier Rai - come il caso Barr servizi segreti - non ha nessuna intenzione di mettere benzina sul fuoco. Qualcun altro ipotizza una irritazione del Vaticano per i candidati alternativi che sono circolati. Soprattutto a molti renziani e piddini e perfino pentastellati l’iper attivismo di Fabrizio Salini è apparso quantomeno eccessivo. Il via libera del Mise al piano industriale ha rafforzato il DG, ma gli equilibri sono cambiati e Salini dovrà inevitabilmente tener conto dei nuovi appetiti politici,.

Un sintomo di questa irritazione si è avuto nel corso dell’ultimo CDA con il consigliere Rita Borioni che ha fatto ‘saltare’ la nomina di Fabrizio Ferragni con parole precise rivolte al DG : “non puoi presentarti qui con una sola nomina che interessa solo a te…...” ha detto.

Valentina Bisti (foto Lapresse)



Piace lo stile di Valentina Bisti, conduttrice di Uno Mattina, insieme a Roberto Poletti. Posata, puntuale e rassicurante. Per lei c’è già qualcuno che prevede una ulteriore ‘promozione’ nella prossima stagione. L’approdo all’edizione delle 20 del Tg Uno potrebbe essere una delle ipotesi. Intanto la giornalista romana può godersi i buoni risultati del programma mattutino Rai.