Rai, Marcello Foa resta in sella. I Dem temono gli effetti ‘elettorali’

L'attivissimo Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport nonché responsabile Rai per il M5S, ora briga per un cambio a Rai Uno e il nome su cui punta è quello di Stefano Coletta, attuale direttore di Rai Tre. Ci riuscirà? Non sarà facile perché la combattente Teresa De Santis si difenderà con le unghie e con i denti.

Nella serata di ieri, intanto, vittoria di Giovanni Floris con il suo DiMartedì su La7, che ha totalizzato 1.320.000 spettatori con uno share del 6.3%. Tiene bene comunque Cartabianca, creatura di Bianca Berlinguer su Rai Tre, col 5,5% e 1.138.000 persone davanti al video per tre lunghe ore.

Il Pd frena deciso sulla sostituzione di Marcello Foa: "Salvini ci farebbe il mazzo e lo trasformerebbe in un nuovo Santoro", con le elezioni alle porte non proprio il miglior viatico. Unici voraci i Renziani, che fanno la voce grossa, ma in realtà puntano a ricollocare l’ex direttore del Tg Uno Mario Orfeo in un posto di grande prestigio.

A chi rivolgersi dunque a sinistra per i problemi riguardanti la Rai? Al zingarettiano Andrea Martella, neo responsabile dell’Editoria Pd? A Michele Anzaldi, mente mediatica di Italia Viva? O, ancora, a Salvatore Margiotta, neo sottosegretario al Ministero dei Trasporti? Bel dilemma per le folte truppe piddine di Viale Mazzini…