Rai: stop al canale in inglese, per Monica Maggioni si profila una direzione

Troppo caro, e soprattutto, di scarso interesse per i nuovi vertici Rai. Lo stop al primo canale in inglese curato dal servizio pubblico nostrano progetto per il quale era stata incaricata Monica Maggioni è solo ufficioso, ma nessuno in azienda è più pronto a scommetterci un euro. Non di certo il sovranista Marcello Foa che i renziani vogliono fuori, ma che invece il Pd zingarettiano non vuole toccare per evitare un inutile assist a Salvini in piena campagna elettorale; al quale Foa della rete in inglese importa zero. E per il canale ‘internazionalista’ della Rai non ha speso nemmeno mezza parola quel Fabrizio Salini in quota grillina che proprio oggi porta a casa un bel risultato : Rai Uno ieri sera ha battuto Maria de Filippi con gli speciali culturali di Alberto Angela. Ma un peso massimo come Monica Maggioni, con un curriculum giornalistico d’eccezione, non può essere lasciata a bagnomaria. Per cui per lei si troverò una nuova collocazione. Difficile che sia la direzione di un tg. E non sarà semplice affidarle la gestione di una rete vista la concorrenza accanita di Maria Pia Ammirati che punta a Rai Uno o Rai Due. Viene naturale pensare a un incarico istituzionale. Di relazioni. Adatto a una figura come quella dell’ex presidente che da del Tu a molti potenti, e non solo italiani.

Alberto Angela



Esce lo spettacolare promo del programma di inchiesta Report , e già la politica e l’industria tremano.Lo scomodo programma di Rai Tre sta mandando in giro uno spot pronto per essere candidato al Festival della pubblicità di Cannes per il forte impatto e la riuscita creatività fatta in casa . Ci hanno lavorato Claudio del Signore, Alfredo Farina, Paola Bisogni. E le visualizzazioni sono già centinaia di migliaia. Ma ai politici poco importa dello spot in quanto tale. A Montecitorio, appena si è sparsa la voce del provocatorio commercial , si sono moltiplicate le indiscrezioni su chi sarà il prossimo obiettivo dell’agguerritissima squadra di Sigfrido Ranucci : il neo governo giallo rosso? I banchieri di dio tipo Bazoli ? Antonello Montante e la sua longa mano in tutte le leve di Confindustria? Difficile saperlo, quello che è sicuro che più di un mammasantissima già solo alla vista del bellissimo spot ha iniziato a sudare…Molti si chiedono anche che cosa dirà Salvini dello spot apertamente schierato contro le disuguaglianze e qualsiasi forma di discriminazione ?

Sigfrido Ranucci (Report)



Continuano a uscire indiscrezioni su un improbabile siluramento di Giuseppina Paterniti, che verrebbe spostata a Rai News, al posto di un Antonio Di Bella candidato ad altre prestigiose poltrone, per fare spazio al renziano Andrea Montanari . Chi fa uscire queste indiscrezioni, considerati gli ottimi dati del Tg Tre? Tra l'altro con molti spazi dedicati al sud prima che il tema diventasse di moda? Molto, molto strano.

Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi a un passo da Lilly Gruber. E’ successo di nuovo ieri sera. ‘Stasera Italia’ ha pareggiato la gara degli ascolti con ‘Otto e Mezzo’. Operazione impensabile fino a solo un anno fa. Alessandro Usai, capo progetto anche della versione week end del talk di Rete 4, è – giustamente – molto contento .