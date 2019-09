Roberto Zaccaria in pole per l'Agcom, Alberto Romagnoli punta a Rainews24

Di Klaus Davi

La poltrona dell'AgCom fa gola ai partiti, dato che i vertici sono arrivati a fine mandato. E tanti sono i pretendenti. Tra questi, una vecchia conoscenza della Rai, Roberto Zaccaria, già presidente e successivamente parlamentare della Margherita, sembra il candidato ideale che va bene a tutto il centrosinistra. A meno che i grillini non abbiano un candidato alternativo (qualcuno azzarda il nome di Gianluigi Paragone), la prestigiosa casella ha tutta l'aria di essere già assegnata.

Sempre Zaccaria presenterà il 7 ottobre a Roma il suo libro “Rai, il diritto e il rovescio” (edito da Passigli Editori). Con lui, due ex presidenti Rai: Monica Maggioni e Lucia Annunziata. E, forse, anche Anna Maria Tarantola.

In grande spolvero il prodiano Alberto Romagnoli, corrispondente Rai da Bruxelles. Per lui si fa strada l'ipotesi di una condirezione a RaiNews24 o a Rai Parlamento, attualmente diretta da Antonio Preziosi, in quota FI ma con ottimi rapporti anche a sinistra e con la Lega. Di Romagnoli sentiremo molto parlare.