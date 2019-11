Affiliate Expo: a marzo 2020 la terza edizione dell'evento

Si terrà a Roma nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2020 la terza edizione di Affiliate Expo, il più grande evento italiano dedicato all'Affiliate Marketing. Si tratta di un appuntamento davvero molto interessante il quale si rivolge a professionisti specializzati in Web Marketing, ad aziende che intendono incrementare il loro business e anche a semplici privati che vogliono cogliere le odierne opportunità del web creando un vero e proprio business online. Prima di presentare l'evento, cerchiamo di fare il punto su cosa sia l'Affiliate Marketing e per quale ragione esso può essere un'opportunità sia per le imprese che vogliono promuoversi, sia per chi vuol costruire un business online.

Che cos'è l'Affiliate Marketing

Le figure protagoniste dell'Affiliate Marketing sono due: l'advertiser, ovvero l'azienda che vende online prodotti o servizi e che vuol cogliere quest'opportunità per incrementare il proprio fatturato, e l'affiliato, ovvero l'azienda (o anche la semplice persona) che promuove l'advertiser attraverso i propri spazi web. Cerchiamo dunque di capire come si può concretizzare l'Affiliate Marketing sul piano pratico. Un privato può scegliere di aprire un sito Internet relativo ad un determinato argomento, magari una tematica su cui può esprimere dei pareri autorevoli o relativamente alla quale può vantare una buona conoscenza. Questa persona deve anzitutto provvedere alla realizzazione del sito, dunque deve scegliere il dominio, acquistare un servizio hosting, magari un hosting economico ma performante come quello proposto da TopHost e iniziare a produrre dei contenuti. Quando il sito web avrà dei buoni contenuti, dunque quando registrerà una quantità di visite rilevante, l'Affiliate Marketing può entrare nel vivo: il webmaster può infatti scegliere di promuovere un determinato advertiser. La scelta dell'advertiser è libera, ma affinché il progetto di marketing possa avere successo, bisogna ovviamente scegliere un advertiser che tratti prodotti o servizi coerenti con l'argomento trattato all'interno del sito. Nel sito possono essere previsti dei link che rimandano all'e-commerce dell'advertiser, i quali possono presentare le caratteristiche più disparate dal punto di vista tecnico: si può trattare di link testuali, banner di svariate dimensioni o altro ancora, ciò che conta è che il navigatore venga indirizzato nell'e-commerce dell'advertiser a seguito di un click. Se si verifica una conversione, ovvero se il navigatore acquista dall'e-commerce dell'advertiser dopo esservi "atterrato" attraverso il sito dell'affiliato, quest'ultimo riceve automaticamente una percentuale dall'advertiser.

Un esempio di Affiliate Marketing

Cerchiamo di fare un esempio per comprendere al meglio il meccanismo dell'Affiliate Marketing: un utente naviga in un blog che parla di Interior Design, clicca su un banner d'affiliazione che lo rimanda ad un e-commerce di un advertiser ed acquista un elemento d'arredo al prezzo di 100 euro. Immaginando che tra le parti vi sia un accordo di affiliazione del 5%, il webmaster che gestisce il sito Internet sviluppa un guadagno di 5 euro. Il metodo delle affiliazioni, è utile sottolinearlo, può riguardare sia siti Internet che pagine Social: il meccanismo che vi è alla base è assolutamente uguale.

Una disciplina dall'enorme potenziale

L'Affiliate Marketing può essere davvero una grande opportunità: molti "guru" del Web Marketing sono riusciti a sviluppare guadagni interessanti attraverso questa tecnica, allo stesso tempo le aziende che scelgono di essere advertiser, dunque di riconoscere una percentuale sulle loro vendite agli affiliati, riescono ad incrementare il loro business in modo notevole. Non ci sono dubbi sul fatto che l'Affiliate Marketing abbia davvero un grandissimo potenziale, per questo motivo l'evento romano che si terrà a marzo si preannuncia davvero molto interessante.

Affiliate Expo 2020: cosa sapere

Affiliate Expo 2020 si terrà nella Capitale presso l'Hotel Mercure Roma West e proporrà numerosi speech ad opera di professionisti del settore i quali, oltre ad esporre le tecniche più performanti, presenteranno degli interessanti case history. I biglietti possono essere acquistati online presso il sito Internet ufficiale dell'evento, Affiliatexpo.it, ed è possibile scegliere tra molti diversi pacchetti, spaziando da quello Basic, dal costo di 99 euro, fino a quello Vip, che cosa 1.199 euro. Ci sono tutte le premesse affinché Affiliate Expo 2020 saprà confermarsi anche quest'anno un evento assai interessante, sia per chi già opera in questo settore e desidera affinare le proprie tecniche per renderle sempre più efficaci, sia per chi non ha esperienze specifiche ma intende sviluppare delle preziose competenze, magari per sviluppare un progetto in proprio.