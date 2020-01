Assicurazione viaggio, perchè è importante viaggiare in sicurezza?

In troppe occasioni, quando si parte per una vacanza all'estero, si sottovalutano le problematicità che possono venire a presentarsi; è ovvio che prima di un viaggio di piacere si tende a pensare solo a quanto di positivo la vacanza saprà offrire, ma possono essere sufficienti pochi contrattempi per compromettere un viaggio per il quale, magari, si sono fatti tantissimi sacrifici.

La gamma di aspetti critici che possono presentarsi in una vacanza sono molteplici, a cominciare da disservizi delle compagnie aeree (dalle cancellazioni di voli fino allo smarrimento di bagagli) fino alla necessità di cure mediche.

Anche in vacanza, purtroppo, ci si può ammalare, e all'estero il cittadino italiano non può godere del Sistema Sanitario Nazionale, come può fare invece in Italia, di conseguenza anche la cura più semplice può rivelarsi estremamente costosa.

Che cosa sono le assicurazioni viaggio

Sulla base di quanto detto, non stupisce il fatto che stiano diventando sempre più diffuse le assicurazioni viaggio, delle polizze che possono essere stipulate prima della partenza e che mettono al riparo da un'ampia gamma di rischi: a fronte di una spesa più che accessibile si può godere di coperture massimali di milioni di euro.

Le polizze Europ Assistance sono tra le più note e sono oramai considerate un punto di riferimento da tantissimi viaggiatori.

Cosa offre Europ Assistance

La polizza "base", ovvero Viaggi NoStop Vacanza, offre condizioni assai vantaggiose e una gamma di tutele molto variegata, a cominciare dall'assistenza sanitaria 24 ore su 24 senza alcun limite di massimale.

L'assicurato può disporre di spese mediche fino a 1 milione di euro, il massimale delle spese di ricerca e salvataggio è di 25.000 euro, inoltre la polizza è gratuita per tutti i bambini di età inferiore a 2 anni.

L'ammontare del premio varia in relazione ai giorni di viaggio, ma si tratta in tutti i casi di prezzi ampiamente accessibili.

I tanti pacchetti assicurativi di Europ Assitance

Europ Assistance mette a disposizione anche molti altri pacchetti assicurativi che possono essere selezionati sulla base delle proprie necessità.

L'elenco è lungo, a cominciare da Viaggi Nostop Annullamento, polizza che tutela il viaggiatore prettamente per quel che riguarda l'eventualità per cui il viaggio vada annullato, Traveller Generation, polizza concepita appositamente per gli under 35, Viaggi Nostop Family, un'assicurazione viaggio che protegge l'intero nucleo familiare.

Non mancano pacchetti assicurativi specifici per gli Stati Uniti e per il Canada, assicurazioni specifiche per l'ottenimento di un visto e ancora Viaggi Nostop Gruppi, polizza dedicata ai viaggi di gruppo, Viaggi Nostop Lavoro, la quale protegge esclusivamente i viaggi legati a necessità lavorative, Sci Noproblem, polizza per chi si dedica agli sport invernali, Viaggi Nostop Scuola, per le scolaresche in gita, e molte altre soluzioni ancora.

Assicurarsi prima di partire è importantissimo

Non c'è che dire: stipulare una polizza prima di partire, a prescindere dal fatto che si tratti di una vacanza o di un viaggio legato a necessità differenti, non solo mette al riparo da brutte sorprese e consente di vivere al meglio il proprio soggiorno, ma consente anche di partire in modo molto più tranquillo e sereno.