Auto e moto, ecco i modelli più venduti del 2017

Fiat Panda, BMW R1200 GS e Honda SH: anche quest'anno, le scelte degli italiani al momento dell'acquisto di un nuovo mezzo, a quattro o due ruote, si orientano su questi modelli, che confermano la propria leadership nel segmento di riferimento. Ma andiamo a vedere da vicino e più nel dettaglio quali sono i modelli di auto e moto più venduti in Italia nel 2017, grazie alle statistiche di Ministero dei Trasporti, Aci e ANCMA.

Il mercato delle auto in Italia

Partiamo dall'analisi del mercato delle quattro ruote nel nostro Paese, che mostra alcuni aspetti interessanti, come evidenziato anche nel report del portale specializzato www.infomotori.com sul bilancio 2017: i punti salienti dell'anno appena passato sono la crescita delle immatricolazioni, la riduzione del diesel e il moderato calo delle vendite ai privati, che comunque non influisce in maniera negativa sul totale finale.

La dinamica del settore

A portare i numeri in territorio positivo sono infatti i trend legati al noleggio e alle società, che compensano la lieve diminuzione delle vendite ai privati (meno 5,4 per cento rispetto al 2016, con quota sul totale delle immatricolazioni annue scesa al 56,4 per cento): insieme, queste due tipologie rappresentano quasi la metà del mercato, con il noleggio a breve e lungo termine che sale circa al 22 per cento (2 punti percentuali in più in dodici mesi) e le società che seguono al 21,9 per cento (più 27,5 per cento sul 2016!).

Diesel in lieve calo

Si diceva poi del calo del diesel: pur restando l'alimentazione preferita dagli italiani, le auto a gasolio hanno perso quote di mercato, scendendo dal 57,4 al 56,7 per cento; al secondo posto resta la benzina con il 31,6 per cento, ma sul fronte degli impatti ambientali e del contrasto all'inquinamento fanno ben sperare i risultati incrementali di GPL, ibride ed elettriche, tutte alimentazioni in ascesa.

La classifica delle auto più vendute

Andando invece più nello specifico a guardare la top ten delle auto più vendute in Italia nel 2017, notiamo una serie di conferme ai primi posti della graduatoria: il primato resta infatti appannaggio della Fiat Panda, per il sesto anno consecutivo, e dal secondo posto non si smuove la Lancia Ypsilon. La novità riguarda la medaglia di bronzo, conquistata dalla Fiat Tipo, scelta da circa 56 mila italiani, che supera la Fiat 500; al quinto posto c'è la prima vettura non italiana, la Renault Clio che mantiene la palma di auto straniera più venduta in Italia, superando la sorprendente Citroen C3, che scala sette posizioni rispetto al 2016. A chiudere la top ten ci sono la 500L (in caduta rispetto al podio del 2016), la variante 500X (regina dei crossover), la Volkswagen Golf (prima delle tedesche) e la Ford Fiesta.

Bene il mercato delle moto

Dimezzando il numero di ruote, passiamo ora ad analizzare velocemente il mercato delle moto in Italia nel 2017, anche in questo caso contraddistinto da un generale miglioramento dei dati. A livello complessivo, le immatricolazioni hanno raggiunto le 228.280 unità, in rialzo del 5,1 per cento rispetto all'anno precedente, con un forte incremento per i segmenti delle naked (quasi 16 punti percentuali in più), delle enduro stradali e delle moto da turismo.

Conferme in vetta

La classifica delle moto più vendute non vede invece particolari scossoni: nel comparto moto domina ancora una volta la BMW R1200 GS, mentre tra gli scooter non c'è "competizione", visto che la Honda SH conquista tutti e tre i posti del podio di categoria con le sue tre differenti cilindrate. Menzioni speciali per la Honda Africa Twin e la crossover Honda NC 750 X, medaglia di argento e di bronzo tra le moto, mentre negli scooter il primo veicolo "non Honda" è il Piaggio Beverly 300.