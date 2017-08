Diritti tv, Sky fa il pieno: Champions League ed Europa League

E' una vittoria su tutti i fronti quella di Murdoch nei confronti di Mediaset riguardo i diritti tv. Il colosso della tv a pagamento è riuscito ad ottenere tutte le licenze televisive per la trasmissione della Champions League.

Sarà un'edizione 2018/2019 nel segno di Sky nel nostro paese con la compagnia nuovamente protagonista delle coppe europee. Un colpo davvero importante in Italia, visto che nella prossima edizione torneranno ad essere quattro le squadre che nel nostro paese parteciperanno alla più importante competizione di calcio internazionale.

Ma la Champions non sarà l'unico prodotto offerto da Sky. La compagnia di Murdoch ha ottenuto anche la licenza per trasmettere in chiaro, per il triennio 2018-19, 2019-20 e 2020-2, anche l'Europa League, la seconda coppa, per importanza, del vecchio continente subito dopo la Coppa dei Campioni.

Gongolano in casa Sky. In una nota, la compagnia definisce l'acquisizione dei diritti come il frutto di ''un investimento razionale e sostenibile, che ha tenuto presente il valore del prodotto e della grande passione che è in grado di suscitare".

Ma a far notizia è la debacle di Mediaset che, dopo un anno non proprio esaltante, lascia i diritti alla concorrenza, con non pochi abbonati che si starebbero polarizzando verso Sky e già documentando per trovare info e moduli per disdire Mediaset Premium. Intanto la prossima edizione 2017-18, ottenuta dopo un esborso di ben 220 milioni di euro, sarà trasmessa ancora sotto il simbolo della compagnia di Berlusconi.

Resta ancora da capire, invece, l'evoluzione dei diritti tv per la Serie A 2018-21. Le offerte sono apparse fin da subito basse per Tavecchio con l'assenza pesante del Biscione che anche in questo campo ha deciso di mollare le redini.

Il commento di Mediaset

In una nota il colosso di Berlusconi ha confermato la giustezza della propria strategia scegliendo di mettere in campo ''un'offerta importante ma razionale'', nei limiti del budget della compagnia.

Evidentemente i risultati del recente passato sono serviti da monito al colosso italiano che aggiunge di aver agito ''secondo una visione di evoluzione del marcato della pay tv''. Una conferma arriva dalla strategia di ''digital transformation'' del prodotto offerto alla clientela che sarà sempre più al passo con i tempi.

Anche riguardo la serie A, Mediaset aggiunge come la politica aziendale continuerà ad essere rivolta a ''garantire agli appassionati la migliore offerta televisiva possibile''.

Tornando sulla competizione europea, il gruppo precisa come evidentemente i competitors abbiano scelto di attribuire alla Champions un peso maggiore con l'aggiunta di un maxi-premio extra con lo scopo di raggiungere una ''posizione predominante sul mercato della pay tv''.

E poi una stoccata agli avversari. La partecipazione del gruppo all'asta, aggiungono dal gruppo, conferma la volontà della compagnia di non far saltare le aste '' al contrario di quanto detto da qualche operatore concorrente''.