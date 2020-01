FlightStats presenta i dati sulle compagnie più puntuali al mondo

FlightStats, società specializzata in statistiche relative alle performance delle compagnie aeree, ha pubblicato dei dati relativi alla puntualità delle varie compagnie a livello mondiale.

Non c'è alcun dubbio sul fatto che la puntualità sia un parametro molto importante sulla base di cui valutare l'affidabilità di una compagnia aerea, e i viaggiatori considerano i ritardi uno dei disservizi peggiori.

Le leggi delle diverse nazioni, peraltro, tutelano in modo piuttosto rigoroso il viaggiatore che subisce un danno per via di un ritardo aereo, proprio per questo motivo, peraltro, si stanno diffondendo sempre più società specializzate in rimborso ritardo aereo come Italia Rimborso, le quali guidano il cliente nel percorso legale ideale per poter ottenere quanto gli spetta.

Scopriamo subito, dunque, che cosa è emerso dalle più recenti statistiche messe a disposizione da FlightStats, le quali sono considerati tra le più autorevoli in assoluto: questa società con sede negli Stati Uniti, infatti, si è sempre dimostrata molto precisa nelle sue rilevazioni, e soprattutto è rigorosamente "super partes".

Le compagnie più puntuali a livello mondiale

A livello mondiale, sulla base dei dati relativi all'intero anno solare 2018, la compagnia più puntuale è risultata essere la statunitense Delta Air Lines, con una percentuale di puntualità pari all'86,09%; a completare il podio vi sono Qatar Airways con l'85,88% e KLM con l'85,04%.

La compagnia di bandiera italiana, Alitalia, è riuscita a conseguire un lusinghiero sesto posto a livello mondiale, con una percentuale di puntualità dell'82,27%; prendendo in considerazione esclusivamente le compagnie europee, invece, Alitalia risulta essere quinta.

Nella classifica limitata alle compagnie del Vecchio Continente, infatti, al primo posto figura KLM con l'85,04%, al secondo Aeroflot con l'82,98%, al terzo S7 Airlines con l'82,54%.

La classifica relativa alle compagnie lowcost

Le compagnie lowcost sono oramai una realtà molto consolidata in tutto il mondo: sempre più viaggiatori, infatti, colgono l'opportunità di viaggiare spendendo poco, anche a costo di dover usufruire di un servizio meno impeccabile, di conseguenza non stupisce il fatto che FlightStats abbia proposto una classifica specifica proprio per quel che riguarda le compagnie appartenenti a questa categoria.

Nella classifica delle compagnie lowcost più puntuali al mondo, al primo posto si è collocata Azul, con una percentuale di puntualità dell'86,47%, e da Iberia Express, con la medesima percentuale, il podio è completato da Spirit Airlines con l'82,04%

Risultati poco soddisfacenti per Ryanair

E Ryanair? La compagnia irlandese è oramai un punto di riferimento assoluto per quel che riguarda gli spostamenti aerei in europa, servendo una quantità davvero enorme di clienti, dunque è particolarmente interessante scoprire quali siano le performance rilevate da FlightStats.

Secondo questa società specializzata in statistiche, Ryanair non ha affatto conseguito un buon risultato nella classifica dedicata alle lowcost.

Secondo FlightStats, peraltro, Ryanair non solo non è molto affidabile a livello di puntualità, ma si rende spesso protagonista di alcuni disservizi: parallelamente ai ritardi, infatti, si verificano spesso diverse inadempienze e delle cancellazioni di volo le quali, ovviamente, arrecano non pochi problemi ai viaggiatori.