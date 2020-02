Il lato "fashion" del Festival di Sanremo: i brand scelti dai protagonisti

Il Festival di Sanremo è un evento che riesce sempre a catalizzare l'attenzione, non solo dal punto di vista musicale, ma anche per le tante sfaccettature che lo contraddistinguono.

Tantissimi telespettatori, ad esempio, amano guardare questa storica trasmissione per scoprire gli outfit che cantanti e presentatori scelgono di sfoggiare, e anche nella prima serata dell'edizione 2020 non sono affatto mancati degli spunti interessanti, spaziando dal classico all'originale.

La parola d'ordine è senz'altro "lusso": sull'ormai celeberrimo palco del Teatro Ariston, infatti, si lasciano ammirare rigorosamente dei "top brands": facciamo subito alcuni esempi.

Achille Lauro: eccentricità firmata Gucci

Non ci sono dubbi sul fatto che l'outfit più discusso sia stato quello di Achille Lauro: il giovane cantante romano ha voluto osare proponendo nel corso dell'esibizione un "cambio d'abito" che, come lui stesso ha dichiarato, voleva essere un omaggio simbolico ad un episodio dalla grande valenza religiosa, ovvero la rinuncia ai beni terreni che vide protagonista San Francesco.

Achille Lauro è sceso lungo la scalinata dell'Ariston con una vistosa cappa in velluto scuro impreziosita da paillettes a contrasto, abito che è stato tolto facendo spazio a un vero e proprio body "luccicante", ricoperto di strass.

Non è la prima volta che Achille Lauro sfoggia degli stili decisamente particolari, non di rado ispirandosi in modo palese alla moda femminile; al di là dei pareri personali, la notevole fattura di questi capi non è passata inosservata agli occhi degli appassionati di moda, ed entrambe le creazioni portano la firma di Gucci.

Nel panorama della moda, d'altronde, Gucci ha sempre avuto un'identità ben precisa: lusso e qualità sono punti di riferimento imprescindibili, ma non mancano, allo stesso tempo, una buona dose di innovazione e un desiderio di uscir fuori dagli schemi.

Altri outfit maschili: da Giorgio Armani a D&G

Decisamente più classico è stato l'outfit di Tiziano Ferro: il noto cantante ha scelto un outfit tradizionale con giacca, pantalone, camicia e cravatta rigorosamente "total black": questo stile così elegante è stato griffato da Dolce & Gabbana.

Completo nero anche per Fiorello, il quale ha tuttavia optato per una camicia bianca a contrasto e un papillon, outfit firmato da Giorgio Armani, più particolare è stato invece Amadeus, il quale ha scelto il brand Gai Mattiolo sfoggiando un completo più appariscente, con superfici lucide, quasi "brillanti", un'ampia apertura frontale e un papillon.

Non è certo passato inosservato l'outfit del cantante Bugo: la sua giacca nera firmata Christian Pellizzari, infatti, sfoggiava una vistosa "cascata" di paillettes sulle spalle.

Etro per Diletta Leotta, Versace per Elodie

Tantissimi gli spunti anche per quel che riguarda gli outfit femminili: Etro ha vestito Diletta Leotta con un luminoso abito giallo dalla voluminosa gonna, impreziosito da una cintura scura a contrasto, più classico è stato invece l'outfit dell'altra co-conduttrice, RulaJebral, che ha scelto un sobrio abito bianco di Giorgio Armani.

Elegante, ma anche molto insolito, è stato inoltre l'outfit della cantante Elodie, targato Versace: un completo nero con spalline vistose, un'originale scollatura sul décolleté e altri interessanti dettagli, come la cintura e i bottoni.

Spunti a cui ispirarsi e brand da "bramare"

Nell'attesa di scoprire gli outfit che verranno sfoggiati nelle altre serate del Festival, ci sono già tantissimi spunti per gli amanti della moda: stili a cui ispirarsi, certamente, ma anche brand da desiderare.

Gli e-commerce di maggior successo nel mondo dell'abbigliamento "luxury", come ad esempio www.thedoublef.com, vantano dei business in costante crescita, segno evidente del fatto che le griffe più rinomate esercitano sempre un fascino speciale, un fascino che non conosce crisi.