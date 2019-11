Il valoro dell'oro nel tempo: chi detiene la vera ricchezza

Una delle curiosità legate all’oro è sempre stato il suo valore nel tempo. L’elemento chimico tutt’oggi maggiormente quotato e ritenuto fonte affidabile di guadagno, effettivamente non è mai andato in perdita da quando è nato. Secondo alcuni studi è il materiale più “sicuro” su cui poter investire.

Non è un caso che dietro tale bene si celano le riserve auree (o monetaria) che ogni paese detiene. Ma qual è lo Stato che possiede più ricchezza? Prima di stilare una classifica è indispensabile rappresentare la quotazione dell’oro negli ultimi anni e le previsioni attuali.

L’oro è l’unico bene costante e in aumento nel tempo

L’investimento per eccellenza è senza dubbio l’oro. Il materiale è stato riconosciuto come fonte affidabile di risparmi e profitti “mediamente sicuri e costanti nel tempo”. Il suo valore ha fatto sì che crisi economica, guerre politiche e crolli dei mercati legati all’ambito finanziario potessero placarsi.

La vera crescita dell’elemento chimico prezioso si nota a partire dall’anno 2009 in poi. Da allora l’oro ha ottenuto il massimo picco anno dopo anno. L’unità di misura utilizzata per calcolare il suo valore nel tempo è l’oncia.

Attualmente la stima si aggira attorno ai $1300 o $1500 per oncia. Anche per questo motivo si definisce l’oro come il bene di rifugio per eccellenza. Ma cosa significa?

Perché l’oro è considerato un bene di rifugio

Prima di spiegare il motivo per cui l’oro viene definito “il miglior bene di rifugio” è essenziale specificare quest’ultimo termine. Per bene di rifugio si fa riferimento al valore reale di un bene, che è in grado di resistere nel tempo e soprattutto non perdere la sua qualità.

Un bene come l’oro è ottimo sotto ogni punto di vista, sia per risparmiare i propri soldi sia per far sì che si possa trarre profitto.

Chiaramente il bene materiale di cui si parla agevolerà e proteggerà il proprio denaro da una eventuale catastrofe o cambiamento economico, quale, inflazione, crisi finanziarie, ribaltamenti in politica e altre calamità.

In molti casi, durante le peggiori crisi, molte famiglie hanno utilizzato l’oro di famiglia per riuscire a sopravivere, una pratica che oggi viene agevolata anche dalle aperture di centri dover poter vendere il proprio ora usato, anche se al momento della vendità bisognera cercare di sfruttare il momento migliore per riuscire ad intercettare la migliore quotazione oro disponibile sui mercati.



Negli anni moltissime famiglie hanno accantonato piccole e medie riserve di oro in casa, gioielli e monili rappresentano ancora un piccolo bottino d’investimento che molte famiglie conservano per i momenti peggiori.

I 6 paesi più ricchi che detengono le riserve auree

L’oro non è considerato solamente il miglior bene di rifugio, bensì anche la migliore delle riserve auree più affidabile che ci possa essere. Per tale motivo il metallo di transizione pesante giallo è detenuto in gran parte dai paesi più ricchi e potenti.

Ecco la classifica aggiornata dei paesi che in ordine di ricchezza detengono maggior riserve auree:

Stati Uniti - 8.133 tonnellate - valore $ 373.430.444.426 Germania - 3.369 - $ 154.711.817.616 Fondo Monetario Internazionale - 2.814 tonnellate - $ 129.198.164.458 Italia - 2.451 tonnellate - $ 112.568.606.829 Francia - 2.436 tonnellate - $ 111.843.187.1 Russia - 2.168 tonnellate - $ 99.552.373.843 Cina - 1.885 tonnellate - $ 86.568.279.703

Nonostante il valore dell’oro nel tempo sia costante e affidabile, i paesi in coda, quindi sia Russa che Cina, potrebbero perdere potere qualora ci fosse una guerra politica, come è già avvenuta tra la nazione dell'Asia Orientale e gli Stati Uniti d’America.

Per tale motivo l’obiettivo della Russia e della Cina è quella di acquisire sempre più oro, affinché quest’ultime potessero salvarsi da altre calamità. Mentre il Bel Paese e la Francia potrebbero salvarsi.