Imprese ICT e mercato Analytics, fatturati in salita per il tech italiano

In Italia sta decollando, forse finalmente, il mondo del "tech": è questa la riflessione che nasce leggendo gli ultimi dati elaborati dalla School of Management del Politecnico di Milano, che evidenziano le ottime performance di crescita sia delle imprese che operano in campi innovativi sia del mercato dei Big Data Analytics.

Le imprese ICT mettono il turbo

La prima analisi è stata realizzata dall'Osservatorio Tech Company milanese e si concentra sull'evoluzione delle imprese italiane attive nel settore ICT, che negli ultimi cinque anni hanno visto aumentare ricavi e redditività ad alti ritmi: per la precisione, tra il 2012 e il 2017 si stima una crescita del 7,3 per cento medio annuo e marginalità vicine al 10 per cento, trainate in modo particolare dalle startup, che volano al 52 per cento.

L'esempio di SEOZoom, la SEO suite leader in Italia

Un caso specifico è quello di SEOZoom, suite SEO e digital marketing che in soli tre anni è riuscita a raggiungere un fatturato di 2 milioni di euro e una platea di oltre 20 mila utenti attivi, conquistando una posizione di rilievo nel panorama Web nazionale. Il progetto nasce dalle idee di Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, già noti nell'ambito italiano della Search Engine Optimization, che esattamente tre anni fa trovano applicazione concreta in questa piattaforma, che oggi offre una quarantina di tool operativi a imprese, professionisti, blogger e tutti coloro che hanno un sito web e vogliono renderlo performante e più redditivo.

Le opportunità nel marketing digitale

È sempre lo studio del Politecnico meneghino a indicare come, tra le altre cose, per le imprese italiane ci siano ancora grandi opportunità da sfruttare nel marketing online: ad oggi il budget investito in questo ambito nel 2018 si attesta in media vicino all'un per cento del fatturato complessivo, ma è destinato a crescere in maniera notevole per quasi l'80 per cento della platea. Tra le attività di marketing più diffuse si segnalano i tradizionali eventi fisici (scelti dall'83 per cento delle imprese), l’utilizzo dei social e la lead generation basata su contenuti, che però nella maggior parte dei casi genera un livello di soddisfazione inferiore alle aspettative.

Ancora poco sfruttati gli strumenti di inbound marketing

Appaiono invece ancora poco sfruttati gli strumenti più innovati di inbound marketing, anche perché il 46 per cento delle imprese pensa e sfrutta il proprio sito web solo come vetrina aziendale, aggiungendo in rari casi qualche contenuto di approfondimento, e soltanto il 22 per cento lo struttura come strumento per generare opportunità di business. Guardando però le nuove tecnologie come cloud, big data, blockchain, internet of things, artificial intelligence e soprattutto i nuovi canali online, appare evidente che debba esserci un nuovo giro di vite per le imprese, che devono compiere un passo in avanti e ripensare non solo il versante marketing, ma anche la loro stessa struttura, l'offerta, le competenze e i modelli di business.

Cresce il giro d'affari in Analytics

Qualcosa sta già cambiando, soprattutto nel mercato degli Analytics, che in quest'anno hanno raggiunto un giro d'affari complessivo da 1,4 miliardi di euro, che rappresenta un incremento del 26 per cento rispetto ai dati del 2017; il report dell'Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico ha anche specificato che quasi la metà della spesa è dedicata ai software (45 per cento, destinata a database e strumenti per acquisire, elaborare, visualizzare e analizzare i dati, applicativi per specifici processi aziendali), mentre il 34 per cento serve per servizi (personalizzazione dei software, integrazione con i sistemi informativi aziendali, consulenza di riprogettazione dei processi) e risorse infrastrutturali.