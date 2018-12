Incentivi auto elettriche 2019: tutto quello che c'è da sapere

All'interno della Manovra 2019, quello degli incentivi delle auto elettriche o comunque ecologiche è diventato un tema sempre più rilevante fino a diventare di primaria importanza, con numerosi risvolti positivi in questo senso. Sin dal principio il Governo ha sempre inteso agevolare la mobilità sostenibile andando però a stanziare e riparametrando soltanto successivamente le modalità di intervento. Questa è una buona notizia per tutti coloro che sono interessati a questo mercato che tuttavia presenta ancora oggi dei prezzi a livelli troppo superiori alla media, in quanto mediante gli incentivi tali distanze si riducono e annullano con ricadute positive sia per i privati che per le aziende, le pubbliche amministrazioni, i trasporti ed il car sharing; non solo incentivi all'acquisto, infatti le auto elettriche verranno favorite indirettamente mediante parcheggi gratuiti, libero transito nelle ZTL ed esenzione dai bolli. Il mercato già in crescita potrà così alimentarsi ulteriormente, con tutti i vantaggi che comporta una maggiore diffusione delle auto elettrico sia nell'uso comune che sui prezzi di mercato, sia sul nuovo che sull'usato e con libera possibilità di scelta tra modelli con batterie a noleggio o con alimentazione di proprietà.

Auto nuova, perché sceglierla elettrica

La convenienza di un'auto elettrica si rispecchia in numerosi ambiti ed è per questo che la presenza di incentivi è un fattore così importante; oltre al ridotto costo del 'carburante' queste vetture consentono una drastica riduzione delle emissioni nocive nell'aria, tanto da essere autorizzate a transitare anche in zone interdette alle auto tradizionali. La presenza e l'affermazione di queste vetture tecnologicamente evolute da diversi anni ha anche consentito di sciogliere le riserve e le perplessità riguardo all'alimentazione a batteria, che è risultata essere sempre più affidabile ed efficace, anche nel tempo. Oltre agli incentivi esistono altri metodi per risparmiare sull'acquisto di auto elettriche come l'usato oppure aderendo a gruppi d'acquisto sempre in maggiore ascesa anche nel mercato automobilistico. Questo metodo d'acquisto consente di ottenere degli importanti sconti sul prezzo finale proprio grazie all'elevato numero di compratori che si 'coalizzano', gli sconti arrivano a raggiungere anche il 30% rispetto ai listini ufficiali. Anche l'evoluzione tecnologica sta spingendo notevolmente questo mercato, come confermato dall'uscita per il 2019 di nuovi modelli o comunque vetture riprogettate con standard sempre più elevati. Gli incentivi per il 2019 mireranno ad incentivare l'acquisto di auto green rispetto a quelle meno ecologiche e favorendo allo stesso tempo la rottamazione delle vetture Euro 3 e precedenti; in questi casi è al vaglio anche un'incentivazione sotto forma di supervalutazione del rottamato, tale ipotesi è in fase d'ideazione avanzata con ottime probabilità di successo. Oltre agli incentivi ed alla fiscalità in vigore, i Ministri stanno valutando anche di introdurre delle vere e proprie agevolazioni per quanto concerne l'aspetto fiscale, così da accelerare la sostituzione del parco auto inquinanti con vetture in linea con l'ambiente e la salute. Ha fatto scalpore la norma inserita in manovra, in via del tutto temporanea e da confermare, che prevedesse una sorta di 'punizione' nei confronti delle auto più inquinanti attraverso l'incremento del bollo. Tuttavia il Ministro Di Maio ha smentito categoricamente che tale ipotesi avrebbe riguardato le auto degli italiani della fascia media e bassa di reddito, tranquillizzando gli animi e spegnendo gli inutili allarmismi della stampa. Alla luce di tali affermazioni l'ammontare del bollo resterà invariato anche per il 2019. La volontà politica in materia di incentivi è quindi chiara, ora la questione è più che altro di natura finanziaria per trovare le necessarie coperture anche in virtù della trattativa aperta con l'Unione Europea; in ogni caso il principio dei bonus ecologici dovrebbe restare quasi invariato, anche alla luce dei risvolti sull'indotto del settore, delle aziende, dei costruttori, dei lavoratori e dei consumatori finali.

Le statistiche sul mercato delle auto elettriche

Le valutazioni riguardo al sistema di incentivi ed alla relativa concretizzazione si basano ovviamente sui dati degli anni precedenti; le statistiche riportano che nel 2017 oltre il 6% delle auto era di tipo ecologico, da questa base partono le ipotesi ed i calcoli riguardo alla platea di acquisti agevolati dagli incentivi. L'incentivo varierebbe tra i duemila ed i seimila euro per ogni auto nuova, con una percentuale di auto ecologiche vendute in netta crescita. L'obiettivo è di introdurre gli incentivi in un'operazione dal basso impatto finanziario ma dall'alto impatto sociale ed ambientale, per questo si sta cercando il modo per chiudere l'operazione a saldo praticamente invariato. Ciò però risulta parecchio difficoltoso e le stime terze prospettano un costo di circa quattrocento milioni di euro, rispetto ai trecento considerati; una soluzione sarebbe quella di limitare le disponibilità fino ad esaurimento fondi, tuttavia questa possibilità risulta inefficiente e facilmente oggetto di contenziosi; una seconda possibilità sarebbe quella di prevedere una clausola di salvaguardia in caso di sforamento del plafond, tuttavia si tratta semplicemente di ipotesi terze non concretamente manifestate dalla volontà politica del Governo.

Perché incentivare le auto elettriche

Una visione più ampia consiglierebbe di investire il necessario in questo settore così importante sotto molteplici punti di vista come quello economico, ecologico, lavorativo, sociale e tecnologico; il settore delle auto elettriche infatti è in continua evoluzione e ciò fa ben sperare per il futuro, inoltre l'avanzamento tecnologico permette di raggiungere risultati sempre migliori impiegando allo stesso tempo dei tecnici di livello; non mancano le ricadute positive sull'indotto sia per quanto riguarda la forza lavoro che le materie prime, il tutto con un occhio attento al rispetto dell'ambiente: bastano tali riflessioni e valutazioni per capire che quello delle vetture ecologiche è un settore su cui puntare fortemente come volano per il progresso e l'economia del Paese. Uno slancio ulteriore è dato dalla sempre maggiore presenza di infrastrutture che riguardano queste auto, oltre a un maggiore interesse sul mercato e ad una espansione capillare sul territorio di officine per la manutenzione, per la riparazione e punti di ricarica sempre più diffusi ed evoluti tecnologicamente. In Italia la vendita di auto elettriche è comunque indietro rispetto alle stime ed agli accordi firmati in passato con obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 del 40% entro il 2040, anche a causa di pregiudizi nei compratori ed alla difficile comprensione ed attuazione del sistema di batterie e ricariche del passato; ciò è parzialmente confermato dal maggiore successo (fino ad oggi) delle auto ibride. Tuttavia le cose dovrebbero cambiare rapidamente visti gli investimenti annunciati dall'Enel che prevede di installare oltre settemila colonnine di ricarica entro il 2020 ed altre quattordicimila entro il 2022, con posizionamenti in maniera omogenea sul territorio italico e potenze di erogazione variabili, con ricaduta diretta sulla velocità delle ricariche stesse; allo stato attuale sono presenti soltanto quattromila e duecento colonnine, un dato che ci pone agli ultimi posti in Europa in rapporto al numero di abitanti.