Reddito di Cittadinanza, numeri e statistiche dell'Italia che cambia

Il neogoverno Gialloverde, composto dunque dall'alleanza che vede il Movimento 5 stelle guidato dal premier Conte, dal vice-premier e capo politico del movimento Di Maio e La Lega Nord, guidata da Salvini, tra le varie manovre approvate, è riuscito a mettere sul tavolo il tanto agognato reddito di cittadinanza, proposto in campagna elettorale proprio dai grillini. Una notizia che ha reso felici molte famiglie Italiane, con difficoltà economiche e situazioni di vita assolutamente complesse. Vi presenteremo di seguito alcune valutazioni espresse attraverso i numeri, di quanto effettivamente il reddito di cittadinanza abbia realmente influito sulla vita di migliaia e migliaia di famiglie.

I numeri del reddito

Le domande presentate per aver accesso e dunque usufruire del sussidio, sono state poco più di 1 milione. E' chiaro che ci sarà una parte di queste ultime che non vedranno mai la luce, per la mancata congruenza rispetto ai requisiti richiesti per accedervi; Si stima che, sulle circa 950 mila domande inviate a revisione negli ultimi due mesi, ben 750.000 saranno accolte, e dunque accettate. La percentuale di respinta, proprio per quanto concerne le domande presentate (sempre facendo riferimento ai dati dei primi due mesi di attivazione) è attualmente stimata al 25%, dato però destinato ad incrementare, ovviamente, con l'aumentare delle domande presentate. Importante segnalare anche la quantità effettiva di denaro che si andrà poi a consegnare nelle mani delle famiglie che, dopo aver presentato la domanda, hanno ricevuto una risposta positiva. Il tutto chiaramente è legato alla propria dichiarazione dei redditi, e dalla totale idoneità, appunto, ai requisiti dal sussidio. Ci sarà dunque chi, grazie ad una situazione economicamente più sana, percepirà il minimo sindacale, che ammonta a 40 euro mensili. C'è chi invece andrà a superare i 1000, cifra dedicata solamente a chi vive disagi economici più elevati.

Le regioni che richiedono il reddito

La provenienza geografica delle domande presentate, relative alla card per il reddito di cittadinanza, è chiara e pressante. Come si evince dai dati statistici online, è possibile notare come sia la Campania la regione che ha più richieste in ballo, con la bellezza di circa 172 mila domande. In seconda posizione si inserisce la Sicilia, che conta un totale di circa 161 mila domande, mentre l'ultimo posto sul podio è occupato dalla regione Lazio, con un totale di 93 mila domande. Seguono Lombardia e Puglia a 90 mila. Come dicevamo anche in precedenza, è chiaro che i dati andranno ad aumentare con il passare del tempo, e che i numeri precedentemente indicati fanno riferimento alla data del 5 Maggio 2019. Gli ultimi 3 posti in questa "classifica" vedono, come terz'ultime ci sono Friuli e Basilicata, con circa 12 mila domande presentate. Quasi 3,5 mila, penultima, il Trentino Alto Adige; ultima, con poco più di mille richieste presentate, la Valle D'Aosta. Importante è sottolineare come le disparità (da sempre purtroppo presenti nel territorio nazionale, quelle che spesso dividono il nord e il sud) sembrano quasi del tutto annullate, poichè appunto, le domande presentate, provengono da tutte le regioni Italiane.

Proposte di lavoro e navigator

Prevista inoltre anche la spesa che riguarda non solo il denaro versato sulle card di chi beneficierà del sussidio, ma anche il pagamento di coloro che, come dipendenti statali, assiteranno coloro che, privi di lavoro, dovranno inserirsi nuovamente appunti in un contesto lavorativo. i tutor "navigator" che andranno a seguire i richiedenti del sussidio, dovranno dunque assistere e procurare colloqui lavorativi. Il primo, sarà entro i 100 Km dal proprio indirizzo di residenza. Se si dovesse incorrere in un rifiuto da parte dell'assistito, il secondo sarà entro invece i 200 Km. Per un secondo rifiuto, invece, il terzo colloquio sarà collocato in una qualsiasi delle regioni Italiane. L'imposizione geografica è chiaramente un tassello volto all'indirizzare il richiedente ad accettare il primo dei 3 colloqui che lo Stato, offre.

Flop o successo?

Possiamo considerare l'implementazione del reddito di cittadinanza come un bicchiere mezzo pieno, poichè certamente all'interno del paese rimarranno delle situazioni poco agevoli, ma un ottima fetta di esse troverà un po' di serenità proprio grazie a questo provvedimento governativo, che è famoso per aver trovato risultati assolutamente positivi nella maggioranza dei paesi esteri europei. Comunque solo il tempo potrà dirci se questa soluzione messa in piedi dal nuovo 'Governo del cambiamento' avrà risolto o meno le problematiche degli italiani meno abbienti e con situazioni economiche disastrose.

Simulatore reddito di cittadinanza

Visto che il numero di domande rifiutate rischia di aumentare, l'INPS ha pensato bene di realizzare un simulatore online per il reddito di cittadinanza. Grazie a questo tool un cittadino italiano potrà verificare, in maniera del tutto autonoma, se rispetta i requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per ottenere il reddito. Il simulatore non è ancora disponibile ma andrà online a breve. Per tutte le domande del caso è comunque possibile contattare direttamente l'INPS attraverso il canale di INPS Risponde oppure tramite tutti gli altri canali di assistenza che l'ente previdenziale mette a disposizione dei cittadini italiani.

Informazioni utili per la domanda

Per poter fare richiesta, e in caso di totale adempimento dei requisiti, percepire anche voi il sussidio statale, è importante consultare il sito della manovra stessa, e scoprirne così i requisiti necessari. Proprio sul sito ufficiale della proposta governativa, è possibile richiedere il supporto tramite post sul forum sul quale, grazie alla voce 'Chiedi Supporto', verrete reindirizzati. Lì sarà dunque possibile presentare le vostre domande e i vostri dubbi, che verranno ovviamente chiariti dagli addetti. E' possibile fare domanda sia in maniera autonoma, stampando il modulo online, oppure tramite i Caf, o i centri PosteItaliane, poichè la card che verrà rilasciata sarà una carta prepagata Postepay dedicata al reddito di cittadinanza, con delle regole dettate dai requisiti e dalle norme imposte dal governo. Per esempio sarà possibile prelevare un massimale di 200 euro giornalieri, anche se la cifra trova delle variazioni, a seconda dell'importo percepito.