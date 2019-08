Risparmiare con lo shopping online? Facile con i comparatori

I comparatori di prezzo non sono altro che portali web grazie a cui i consumatori hanno la possibilità di scoprire il prezzo più basso per qualsiasi prodotto siano intenzionati a comprare, rappresentano uno strumento decisamente prezioso per tutti coloro che sono abituati a fare shopping su Internet.

Il successo dello shopping online

Il settore degli e-commerce nel corso degli ultimi 10 anni si è consolidato sempre di più. Se nel primo decennio del nuovo millennio gli acquisti online erano circondati da un certo alone di scetticismo, perché ritenuti poco affidabili o poco sicuri, oggi si è arrivati addirittura a preferire lo shopping su Internet rispetto a quello nei negozi fisici, sia dal punto di vista della comodità che per la possibilità di trovare prezzi molto più convenienti. E non è tutto: si risparmiano soldi anche per la benzina e per il parcheggio, e in più in pochi secondi si può comprare tutto ciò che si desidera. Bastano pochi clic per ordinare quello di cui si ha bisogno, e il pagamento può essere completato con una normale carta di credito: a quel punto nel giro di pochi giorni (o addirittura di poche ore) si riceverà la merce a casa, o comunque all'indirizzo specificato.

Risparmio di tempo, risparmio di soldi

Questa semplicità, unita a un consistente risparmio di tempo e di denaro, è ciò che permette di spiegare, di capire e di giustificare il successo di big del settore come eBay e come Amazon, che giorno dopo giorno mettono a disposizione dei clienti milioni e milioni di articoli, non solo nuovi ma anche usati; nella maggior parte dei casi i loro prezzi si rivelano più vantaggiosi di quelli in cui ci si può imbattere in un punto vendita tradizionale. Fare acquisti sul web non è solo conveniente, ma è addirittura divertente: ci si può prendere tutto il tempo di cui si ha bisogno per esplorare i cataloghi e per leggere le recensioni degli altri acquirenti. Se non si è convinti di un certo prezzo, poi, è sufficiente attendere che esso cali o che si presenti un'offerta migliore per procedere all'acquisto.

Un comparatore che ho avuto modo di apprezzare e che sottopongo all’attenzione dei miei lettori è www.prezzo8.it, una vera e propria vetrina per mezzo della quale chiunque ha l'opportunità - ovviamente in modo gratuito - di mettere a confronto gli articoli che sono venduti online e il loro prezzo. In questo modo gli utenti non sono costretti a passare da un e-commerce all'altro per scoprire dove potrebbero spendere di meno: in una sola pagina vengono visualizzati tutti i risultati di cui si è in cerca, con l'elenco dei prezzi per ciascun articolo a cui si è interessati. Ogni prezzo proviene da un diverso e-commerce: ciò rende ancora più rapida e comoda la procedura di acquisto.

Prezzo8 è uno dei comparatori di prezzo più pratici e vantaggiosi: esso si presenta come un vero e proprio motore di ricerca attraverso il quale gli utenti, in pochi clic, hanno l'occasione di mettere a confronto migliaia e migliaia di prodotti e i relativi prezzi. Le informazioni provengono da oltre 400 negozi online, e in tutto i consumatori hanno la possibilità di esplorare e conoscere qualcosa come 3 milione e 600mila prodotti. L'interfaccia di Prezzo8 è decisamente semplice da usare, moderna e pulita al tempo stesso: tutto ciò che si deve fare è mettersi in cerca del prodotto che si vuole, a meno che non si preferisca esplorare una categoria intera.

Una volta definita la ricerca, Prezzo8 individua tutti i prodotti che corrispondono alle informazioni inserite: così viene visualizzato in modo istantaneo il prezzo più basso relativo agli articoli in questione, grazie a un confronto automatico con le varie offerte messe a disposizione da tutti i negozi. Ovviamente si è liberi di acquistare come e dove si vuole, eventualmente optando per un e-commerce che propone un prezzo più alto, per esempio perché ci si fida di più di quello store o perché garantisce una consegna in tempi più rapidi.

Perché scegliere Prezzo8 e non un altro comparatore di prezzi

I punti di forza di Prezzo8 rispetto agli altri comparatori di prezzi sono rappresentati dal lungo elenco di funzioni supplementari di cui si può usufruire. Un comodo grafico, per esempio, illustra l'andamento del prezzo di ogni prodotto: in pratica è come avere a che fare con una sorta di storia di quell'articolo, che permette di capire se valga la pena di comprarlo immediatamente o se, invece, non sia più conveniente aspettare, in attesa che la curva dei costi cali di nuovo. Un'altra funzione preziosa - che, a dir la verità, viene messa a disposizione anche da altri comparatori - è quella che permette di essere avvisati nel momento in cui un prodotto selezionato dovesse scendere di prezzo. Qualora si verificasse un calo della tariffa, si riceverebbe una notifica tramite un messaggio di posta elettronica e si avrebbe l'opportunità di comprare subito, al prezzo più basso.

Le recensioni degli altri utenti

Un altro aspetto interessante di Prezzo8 consiste nella possibilità di visualizzare le recensioni relative ai vari articoli, per i quali vengono illustrati pro e contro: gli elenchi delle caratteristiche positive e degli eventuali punti deboli dei diversi prodotti sono raccolti dal team che gestisce il sito sulla base dei commenti che sono stati lasciati dagli utenti, per consentire uno shopping consapevole e informato.

Quando conviene ricorrere ai comparatori di prezzo

In sintesi, che si scelga di utilizzare Prezzo8 o di fare affidamento su un altro comparatore di prezzi, quel che è certo è che questi strumenti disponibili sul web in forma gratuita rappresentano un valido aiuto per tutti coloro che fanno acquisti su Internet, a maggior ragione nel caso in cui non si abbia una chiara idea a proposito dei prezzi di mercato di questo o quel prodotto. Ma non è tutto, perché i comparatori sono utili anche quando non si sa se un certo e-commerce include nel proprio catalogo un articolo di cui si è in cerca: insomma, vengono minimizzate le perdite di tempo, e in più si ha la certezza di risparmiare senza alcuna fatica.