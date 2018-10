Ristrutturazione, mercato da 50 miliardi di euro

Vale 50 miliardi di euro il business delle ristrutturazioni in Italia. I dati sono quelli diffusi nel corso del Forum di previsioni e strategia organizzato e promosso da Scenari Immobiliari, che a Santa Margherita Ligure ha portato oltre 300 addetti ai lavori.

Residenze, la chiave del mercato italiano

Il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla forte prevalenza del residenziale. Gli edifici infatti sono quasi tutti votati al residenziale e, allo stesso tempo, presentano questi tutti caratteristiche comuni: sono vecchi e inefficienti, da ristrutturare. Utili esempi in questa direzione sono quelli promossi dal portale rifarecasa.com, una guida on line per chi si appresta a rinnovare il proprio appartamento. Un dato per chiarire la situazione, il residenziale italiano rappresenta quasi l’80 per cento del mercato immobiliare, del patrimonio edilizio. Lo stock immobiliare italiano è per il 97 per cento in categoria energetica G.

L’allarme degli immobiliaristi

Si rende quanto mai urgente intervenire per rendere più efficienti queste strutture. Come spiega Gaetano Coraggio, numero uno di Paspartu: “Le abitazioni italiane sono la causa del 40 per cento dell'inquinamento del Paese e solo il 3 per cento dello stock di case è in categorie energetiche migliori della G”.

La casa tipo made in Italy

Gli italiani, tra l’altro, continuano a preferire una tipologia di casa non più in linea con le attuali esigenze della popolazione. Si preferiscono case di circa 120 metri quadri, perfette per famiglie di quattro o più persone anche se i nuclei familiari nel tempo si sono ridotti. Il mercato italiano, poi, è un mercato dell’usato. Gli appartamenti oggetti di compravendita sono per lo più vecchi, da ristrutturare. E’ l’amministratore di Gabetti Property Solution a spiegare bene la situazione con due soli dati: l'85 per cento delle operazioni di compravendite in Italia riguarda abitazioni usate e non ristrutturate, solo il 3 per cento delle transazioni riguarda case nuove e in categoria di buona efficienza energetica.

13 miliardi di mq da ristrutturare

In cifre quanto vale la ristrutturazione del patrimonio immobiliare italiano? Gli esperti dicono che sono 13 miliardi i metri quadri da ristrutturare in Italia, una cifra da capogiro. Ogni anno vengono spesi dai 40 ai 50 miliardi di euro per operazioni di recupero edilizio. Dati che fanno riflettere e che potrebbero tardursi anche in un traino per l’occupazione.

Ottimizzare gli appartamenti

Una delle proposte lanciate a Santa Margherita Ligure è quella di avviare una seria riflessione sull’opportunità di ottimizzare gli appartamenti, operazione resa possibile dal frazionamento di appartamenti sovradimensionati in due. Un’operazione con benefici notevoli sul piano dell’efficientamento energetico e capace di accrescere il valore medio della superficie totale del 25 per cento.

Il mercato delle ristrutturazioni nel 2017

Nel 2017 il mercato della ristrutturazioni ha visto una spesa nazionale pari a 47 miliardi di euro. Un dato nettamente superiore a quello dell’acquisto di case nuove che invece si ferma a 19 miliardi spesi. Da notare, però, che dei 420mila interventi di riqualificazione che hanno beneficiato della detrazione fiscale nel 2017 ben il 50 per cento ha riguardato i serramenti e un ulteriore 25 per cento gli impianti di riscaldamento e raffreddamento.