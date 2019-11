Trasferirsi e vivere in Olanda: scelta di vita o piacevole avventura?

Vivere in Olanda non è facile, ma è un'ottima occasione per far crescere i propri business. Per iniziare, serve un'ottima conoscenza dell'inglese, degli ottimi studi (magari in un settore necessario per questo Paese) e un budget per il primo periodo.

Ecco cosa fare per vivere in Olanda e per gestire qui la tua nuova attività.

Documenti e primi passi: come organizzarti

Per vivere in Olanda in maniera definitiva bisogna stare per più di 4 mesi in questo paese. Nei primi 4 mesi, invece, puoi restare in quanto cittadino europeo secondo il Trattato di Schengen.

Passato questo periodo, è necessario chiedere un numero identificativo che si chiama BSN. Questo numero permetterà di aprire un conto corrente, avere accesso all'assistenza sanitaria e cominciare ad avviare la propria attività (anche se dopo non basterà questo codice).

Si chiede al Comune dove si vuole abitare in Olanda e serve un documento di riconoscimento e un contratto d'affitto. Dopo 5 anni, è possibile chiedere di diventare cittadino olandese. In Olanda non c'è un servizio sanitario nazionale, ma le spese sanitarie sono coperte in parte dallo Stato e in parte da un'assicurazione privata a carico del richiedente. Per questo, è importante avere un budget per le prime spese.

Dopo il numero identificativo, è necessario ottenere un'identità digitale che serve per gestire le pratiche burocratiche, per pagare le tasse, ecc. Il numero si chiede direttamente sul sito ufficiale Digiled.

Per i primi tempi, non c'è bisogno di sapere l'olandese ,ma l'inglese sarà fondamentale per potersi muovere. Subito dopo, sarà importante cominciare a imparare anche l'olandese per le pratiche più comuni.

Vivere e trasferirsi in Olanda: pro e contro

Vivere in Olanda ha i suoi vantaggi:

il Paese è multiculturale;

ha fatto del basso impatto ambientale una scelta di vita, quindi è facile gestirsi con i mezzi pubblici. Infatti, oltre alle bici, si possono utilizzare con una sola tessera i bus e i treni;

la criminalità è molto bassa , anche perché il senso civico è molto elevato;

, anche perché il senso civico è molto elevato; il mercato del lavoro fa molta attenzione a quelle che sono le competenze delle persone;

a quelle che sono le competenze delle persone; la burocrazia è molto snella, quindi è facile aprire nuove imprese ;

; è possibile ottenere facilmente le detrazioni e avere dei servizi di alta qualità.

Quali sono i contro del vivere in questo Paese?

Il clima è molto freddo e rigido;

e rigido; la lingua non è facilissima ;

; è difficile ovviamente trovare cibo italiano in Olanda ;

; il costo della vita è un po' più alto, anche per il fatto che si deve stipulare un'assicurazione sanitaria.

Come avviare un'impresa per vivere in Olanda

Per avviare un' attività, è importante capire cosa gli olandesi stanno cercando. Infatti, è importante trovare un settore o una nicchia dove far crescere la propria impresa, quindi è indsipensabile fare un'ottima analisi di mercato e cercrea collaborazioni con aziende che sono già in loco.

La tassazione è semplice, aprire un'impresa è ancora più semplice. In più, il wi-fi è gratuito ovunque. Chi lavora su Internet nei diversi settori ha molte possibilità di riuscita.

In Olanda, è possibile approfittare dei corsi di formazione gratuiti e dell'alto livello di istruzione per trovare persone qualificate nel proprio settore di interesse.

Chi ha un lavoro specializzato o si occupa di energie rinnovabili, del settore marittimo e di turismo in genere può trovare qui grandissime opportunità di lavoro.

Per maggiori informazioni come iniziare una nuova vita in questo Paese, è consigliabile dare uno sguardo a siti come vivereinolanda.it. Troverai tutte le informazioni per partire con il piede giusto per avviare la tua impresa o per ottenere nuove possibilità di carriera.