Tubi e finestre, in Italia si fa largo il PVC

L'edilizia italiana è in una fase di evoluzione, anche per quanto riguarda i materiali utilizzati per le varie produzioni necessarie alle abitazioni: il trend del momento è l'impiego del PVC, il polimero che trova applicazione principalmente in finestre e tubi, che lancia la sua sfida alle classiche materie prime.

Un rapporto tra qualità e prezzo che risulta favorevole al consumatore, leggerezza e facilità di installazione; e poi, ancora, resistenza e durabilità, capacità di evitare gli attacchi di ruggini e muffe e una serie di positivi fattori "green", come la riciclabilità a fine vita e l'efficienza produttiva, che consente un risparmio sia dei consumi energetici che di materie prime. Sono questi, secondo gli esperti, gli elementi chiave del PVC, il polimero che sta conquistando i mercati internazionali e che trova sempre più spazio nelle applicazioni in ambito edilizio anche in Italia.

Cresce il consumo di PVC in Italia

A fare il punto sulla situazione sono due studi realizzati da Plastic Consult, società di consulenza e ricerca di mercato specializzata proprio nel settore delle materie plastiche e, più in generale, sull'industria manifatturiera, che hanno focalizzato l'attenzione sul consumo di PVC in Italia nell'ultimo anno e sulle tendenze del mercato, fornendo spunti e dati interessanti per l'analisi.

Le applicazioni del polimero

La prima cifra che sale agli occhi è quella del volume complessivo di PVC trasformato in Italia in tutto il 2016: si parla di ben 650 mila tonnellate, in crescita rispetto al passato, che trovano come segmento di destinazione principale l'edilizia, dove si concentra più del 30 per cento del totale (quasi 200 mila tonnellate). Molto importante è anche lo studio delle applicazioni di questo polimero, che trova apprezzamento in particolare nelle tubazioni per scarichi e per fognature e nelle tubazioni in pressione, oltre che nelle finestre e negli accessori specifici.

L'apprezzamento per le finestre in PVC

Negli ultimi anni, anche lo scenario italiano di questo comparto ha conosciuto una forte espansione, grazie anche all'ingresso in scena di nuovi produttori, come la Oknoplast, che ha conquistato ampie fette di mercato con le sue creazioni, come la serie Winergetic Alu, che unisce le caratteristiche tecniche del PVC alla flessibilità estetica e alla leggerezza dell’alluminio.

Un materiale green e riciclabile

Un altro aspetto sottolineato dai report è quello della compatibilità ambientale del polimero: nel corso del solo 2016, in tutta Europa sono state riciclate in Europa 568.696 tonnellate di PVC, di cui un 10 per cento (circa 57 mila tonnellate) di derivazione esclusiva da manufatti come tubi e raccordi per edilizia; negli ultimi quattordici anni, da questo solo segmento edile sono state riciclate quasi 400 mila tonnellate.

Anche negli USA si fanno largo le finestre in PVC

Allargando l'analisi al di fuori dei confini europei, poi, si scopre che anche negli Stati Uniti il PVC sta guadagnando consensi presso i consumatori, al punto che gli esperti prevedono che già entro il 2021 si assisterà al sorpasso ai materiali più "tradizionali". Per la precisione, la ricerca “Windows Market in the US” stima che nei prossimi quattro anni le vendite finestre in plastica (macrocategoria che riunisce finestre in PVC, fibra di vetro e in compositi legno e PVC) cresceranno a un ritmo costante del 5,5 per cento ogni anno, toccando un volume di affari complessivo di oltre 6,5 miliardi di dollari, superando per l'appunto il business generato dalle classiche finestre in legno e in metallo.