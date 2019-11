Tutti i vantaggi del conto corrente online

Aprire gratis un conto corrente online oggi è molto facile. Ti basta infatti connetterti alla banca che hai selezionato, inserire tutte le informazioni anagrafiche che ti riguardano e depositare la richiesta che sarà evasa in pochi giorni. Per aprire un conto corrente online basta infatti una connessione ad internete i tuoi documenti di riconoscimento in formato digitale. Ecco quindi tutti i vantaggi a cui avrai accesso attivando un conto corrente online e le motivazioni per cui non devi preoccuparti della sicurezza e della convenienza di questo nuovo modo di risparmiare e tenere sotto controllo le nostre finanze.

Il conto online è gratuito e conveniente

Perché sempre più persone aprono un conto online gratuito e a zero spese? Perché le persone si affidano a questo tipo di conti? La prima risposta riguarda il costo perché sono conti correnti più convenienti. Lo sono perché hanno costi annuali di canone e di emissioni pari a zero o comunque bassi e perché non presentano costi aggiuntivi. Chiaramente i fidi, i prestiti, i mutui e i servizi aggiuntivi sono comunque caratterizzati da tassi di interesse ma questi conti in molti casi sono a zero spese e risultano tra i più convenienti al mondo.

Un conto web è pratico e sempre accessibile

Inoltre i conti web sono sempre accessibili, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Per accedere al conto web potrai sempre collegarti alla tua area personale accedendo tramite username e password. Potrai consultare il tuo conto ogni volta che vorrai, a tutte le ore ed in qualsiasi posto del mondo. Questo significa anche che tutte le operazioni sono eseguibili online, proprio come le richieste di mutuo o finanziamento. Gestire tutto online ti evita di perdere tempo in appuntamenti e code di attesa oltre che poter verificare in qualsiasi momento a che punto è la tua pratica. Il conto online, quindi, tiene in archivio tutti i tuoi documenti e non corri il rischio di smarrirli proprio come accade con quietanze e ricevute cartacee. Anche per questo costa molto meno dei conti tradizionali. Non è un caso se sempre più persone decidono di provare il conto online e di usufruire di tutti i benefici che questo comporta.

Il conto online è sempre sicuro

La sicurezza del conto online è garantita da più sistemi di protezione integrati tra loro. Le moderne tecnologie di sicurezza informatica, infatti, proteggono sia la banca stessa che i suoi clienti rendendo l’accesso ai malintenzionati impossibile. I clienti che si apprestano a compiere qualsiasi operazione, infatti, sono tenuti a inserire una doppia password e a confermare la propria identità con sistemi anti-frode che si collegano tramite riconoscimento facciale, impronte digitali e tramite il codice IMEI dello smartphone. Praticamente il codice IMEI è un numero di più cifre che identifica uno ed un solo dispositivo elettronico. Quando questo dispositivo viene smarrito o rubato il codice IMEI viene bloccato rendendo inutilizzabile l’oggetto del furto. La password monouso, quindi, autorizza un’operazione sulla banca online inviando un sms al cellulare e chiede all’utente di inserirla sul pannello web sul quale si appresta a compiere pagamenti, domiciliazioni e altri servizi. Anche e soprattutto per questo le banche online sono sicure. Se poi credi di aver comunque bisogno di parlare con un interlocutore devi sapere che le banche online offrono un servizio di consulenza diffuso su tutto il territorio al quale avrai accesso ogni voltache ne avrai bisogno.