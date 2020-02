Vendita immobili a Roma: un mercato da 10 miliardi di euro

Scenari Immobiliari ha realizzato, con la collaborazione di Casa.it, il rapporto 2019 dedicato al mercato immobiliare di Roma e del Lazio. Dai dati del report emerge che il Lazio è il secondo mercato in Italia: lo scorso anno sono state più di 72mila le transazioni registrate. Nella Capitale, invece, nel corso di 10 anni sono stati investiti più di 10 miliardi di euro. Anche l'interesse dimostrato sulle nuove costruzioni a Roma di Progedil 90 , come afferma il team dell'agenzia immobiliare, conferma che il mercato immobiliare della Capitale continua a crescere. Nell’ultimo anno i prezzi medi sono aumentati dell’1 per cento.

La crescita di Roma

Dopo Milano, Roma è la destinazione preferita per gli investimenti immobiliari nel nostro Paese: nel 2019 all’ombra del Cupolone si è concentrato quasi un quinto del volume delle operazioni che sono state effettuate in tutta Italia. Per il 2020, per altro, si prevede che il valore sia in crescita, mentre per il 2021 le previsioni parlano di un rialzo al 23 per cento, per un totale di 3 miliardi di euro. Nel corso dell’ultimo decennio a Milano sono stati investiti 25 miliardi di euro, contando non solo le abitazioni private, ma anche gli uffici, gli edifici commerciali e gli alberghi; a Roma, invece, si è sfiorato il tetto dei 10 miliardi. Ciò non toglie che per la Città Eterna le prospettive siano rosee, con una crescita che nel prossimo avvenire dovrebbe diventare ancora più forte, anche per merito delle locazioni brevi residenziali.

… e quella del Lazio

In tutto il 2019 nel Lazio sono state compravendute 72.500 abitazioni, ben 7mila in più rispetto al 2018: solo la Lombardia, trainata da Milano, fa meglio nel resto d’Italia. La crescita tra il 2018 e il 2019 è stata di oltre il 10 per cento: è anche per questo motivo che oggi il Lazio rappresenta l’11 per cento di tutto il mercato residenziale del nostro Paese. A Roma, la domanda residenziale si dimostra molto dinamica e decisamente orientata verso l’acquisto della casa. Qui si concretizza più del 50 per cento delle transazioni registrate nel Lazio, mentre il fatturato della Capitale corrisponde al 97 per cento del totale raggiunto dalla totalità dei capoluoghi. Proprio nei capoluoghi avviene quasi il 60 per cento delle compravendite, per un fatturato che sfiora i 14 miliardi di euro.

I numeri del mercato immobiliare a Roma

A Roma nel 2019 sono state circa 39mila le compravendite, un dato che corrisponde a una crescita del 10 per cento rispetto a quello fatto registrare nel 2018. Le province laziali nel corso degli ultimi dodici mesi hanno visto una sostanziale stabilità dei valori dei prezzi al metro quadro, per un aumento di quasi l’1 per cento: c’è da tenere conto, però, che a livello nazionale i prezzi delle case hanno conosciuto una crescita zero. Se si esaminano le zone del semicentro, si scopre la migliore tenuta della Capitale a 10 anni: rispetto al 2008 c’è stato un calo del 6 per cento, ma dal 2015 in avanti la crescita è costante. Un ulteriore dato positivo riguarda il confronto tra Roma e la media nazionale, con la Città Eterna che è avanti di quasi 10 punti percentuali.

L’offerta del mercato della Capitale

La sostituzione è la soluzione preferita nel mercato immobiliare della Capitale per ciò che riguarda il settore residenziale. La domanda privilegia i bilocali e i trilocali, che coprono più o meno il 70 per cento delle transazioni, mentre il prezzo medio delle abitazioni si aggira attorno ai 340mila euro. È dal 2015 che il fatturato è in crescita, per un volume di affari che nel 2018 ha superato i 12 miliardi di euro. L’aumento fatto registrare nel 2019 ha sfiorato gli 8 punti percentuali, per un fatturato complessivo che è andato ben oltre i 13 miliardi. L’offerta per il 2019 è stata di più di 47mila unità, tenendo conto in questo calcolo sia delle nuove costruzioni che del prodotto riqualificato di qualità.

Le altre province

Per quanto riguarda le altre province, a Frosinone il settore immobiliare residenziale ha messo in evidenza un aumento molto significativo: nel capoluogo della Ciociaria, infatti, l’andamento degli indicatori a partire dal 2015 ha conosciuto un graduale miglioramento. Nel 2019 gli scambi hanno fatto rilevare una crescita di oltre il 10 per cento. Se nel 2018 il fatturato era di oltre 42 milioni di euro, lo scorso anno è stato toccato il tetto dei 46 milioni, con una crescita di circa 8 punti percentuali. Anche a Rieti il mercato immobiliare residenziale è protagonista di una serie positiva: qui da 7 anni il numero degli scambi è in aumento: nel 2018 erano state 570 le unità compravendute, mentre lo scorso anno si è giunti a sfiorare quota 600.

La situazione a Latina e a Viterbo

A Latina, invece, il mercato residenziale nel 2019 ha conosciuto un periodo di stabilità, pur con una crescita del 3 per cento delle compravendite. Nel complesso il giro di affari oscilla attorno ai 140 milioni di euro, mentre per il 2020 ci si attende un fatturato di 148 milioni di euro in virtù di una crescita del 7 per cento. A Viterbo, infine, la riduzione dei prezzi medi nominali ha agevolato la crescita delle transazioni, ma per lo stesso motivo il volume di affari totali si è ridotto, anche se in misura tutto sommato modesta.