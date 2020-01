Vino biodinamico: cos'è e cosa lo distingue dal vino biologico

Nel vasto e variegato mondo dell'enologia si sta parlando sempre più spesso, negli ultimi tempi, di vino biodinamico, è dunque interessante chiedersi si che cosa si tratti. Non è raro che il termine "biodinamico" sia adoperato come sinonimo di "biologico", in realtà questi due concetti sono ben distinti l'uno dall'altro, pur avendo alcuni elementi in comune. Facciamo subito il punto.

Cosa si intende per "biologico"?

L'aggettivo biologico oggi viene associato alle produzioni più svariate: a quelle di alimenti, ad esempio, ma anche a prodotti di tutt'altro genere, come possono essere i saponi. Ciò che viene definito biologico è considerato, a livello di senso comune, la miglior espressione di qualità, badando con la massima attenzione al rispetto per l'ambiente e all'ecosostenibilità in generale.

Il vino biologico e il suoi capisaldi

Questi principi sono quelli che riguardano anche la produzione di vini biologici, ed è interessante sottolineare che, affinché possano pregiarsi di tale appellativo, i vini devono rientrare in determinati parametri. Anzitutto, i vini biologici devono essere prodotti senza far ricorso a sostanze chimiche per quel che riguarda le fasi di coltivazione, allo stesso tempo, peraltro, è fondamentale rispettare la naturale fertilità dei terreni. Determinati principi produttivi devono essere rispettati anche per quel che concerne la fase successiva, quindi quella che si concretizza in cantina: anidride solforosa e coadiuvanti possono essere utilizzate senza superare determinate soglie, peraltro vi sono alcune aziende di pregio che scelgono di rinunciare completamente a tali elementi per poter proporre dei vini di alto livello. Chiarito cosa siano i vini biologici, dunque, facciamo il punto su ciò che contraddistingue i vini biodinamici.

Che cos'è il vino biodinamico?

Si può affermare che il vino biodinamico è un prodotto che include quanto di positivo contraddistingue i vini biologici, tuttavia va molto oltre, facendo propri anche degli ulteriori principi che ne affinano la qualità e che accentuano in modo ulteriore il rispetto ambientale. Come spiegato nell'e-commerce https://www.greenwine.it/, la produzione di vini biodinamici abbraccia perfino lo studio delle influenze astrologiche, per far sì che la produzione rispetti l'ecosistema in un modo assolutamente inappuntabile e anche, ovviamente, per esaltare alla massima potenza la qualità del prodotto finale. Il ricorso a elementi chimici è completamente debellato, inoltre tra i capisaldi di questo tipo di produzione figurano anche l'impiego del cornosilice e del cornoletame, sostanze che favoriscono un'ottimale maturazione dei frutti, nonché lo sviluppo di un humus ideale. La produzione biodinamica è mirata anche a far sviluppare, nella pianta, una naturale ed accentuata resistenza ai parassiti e a tutte le più frequenti minacce che possono venire a presentarsi nelle colture; delle regole molto ferree riguardano anche la fase successiva, ovvero quella relativa alle lavorazioni in cantina.

La certificazione del vino biodinamico

Come riconoscere un vino biodinamico? A livello internazionale è presente un organismo certificatore privato, denominato Demeter, il quale assegna appunto un marchio di qualità esclusivamente ai vini di tipo biodinamico, di conseguenza è questa la più solida garanzia di affidabilità. Per quel che riguarda l'Italia, il riferimento per tali certificazioni è Demeter Associazione Italia. In conclusione, dunque, si può sottolineare che acquistare del vino biodinamico è una scelta ideale per il consumatore esigente, una scelta che consente di gustare un vino dalla qualità eccelsa, senza alcun dubbio, ma che allo stesso tempo è da considerarsi molto responsabile essendo estremamente rispettosa dell'ambiente.