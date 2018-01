I dieci rischi di conflitto internazionale nel 2018

Dalla recessione alla depressione geopolitica. Il rapporto annuale dell'Eurasia Group individua dieci fattori di rischio per la stabilità mondiale nel 2018. In allegato il testo del report

L’Eurasia Group, autorevole istituzione di studi di New York, ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla previsione dei rischi politici globali che si correranno con maggiori probabilità nel corso dell’anno.

Il Rapporto non lascia spazio a illusioni: il 2018 non sarà un anno positivo. Mercati e economia non sono messi male. Però i cittadini sono divisi, i governi non stanno facendo molto per governare e l’ordine globale è in corso di trasformazione.

Il report dello scorso anno aveva ipotizzato che il mondo entrava in una fase di recessione geopolitica. Nel 2018, scrivono gli analisti dell’Eurasia Group, il mondo si trova invece vicino a una frase di depressione geopolitica.

La dottrina dell’America First introdotta dal presidente Donald Trump ha accelerato l’erosione dell’ordine internazionale guidato dagli Usa. E non sembra che ci sia un Paese, o un gruppo di Stati, capaci o interessati a ricostruire un nuovo sistema internazionale. In altri termini, il cuore del problema è che stiamo dirigendoci sempre più verso un mondo senza leadership.

Il declino della politica internazionale degli Stati Uniti accelererà nel 2018. Gli Usa perderanno progressivamente credibilità. Da una politica globale usata in maniera troppo aggressiva da George W. Bush e con timidezza da Barack Obama, ora la Casa Bianca si avvia a ritrovarsi in una fase di stallo.

La depressione geopolitica che il mondo affronterà nel 2018 si rileva in dieci rischi che l’ordine internazionale si troverà probabilmente a affrontare.

To risk 2018- Il rapporto integrale sui rischi per l’ordine globale dell’Eurasia Group