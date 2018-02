50 anni di assistenza privata in Italia: Pierre Desnos, uomo del futuro

Bisogna essere un visionario per fregiarsi del titolo di uomo del futuro. Il francese Pierre Desnos (1917-2007) inventò l’assistenza negli anni della Quinta Repubblica gaullista, intuendo già nella Francia degli anni sessanta che alcune scelte potevano determinare una nuova frontiera del sociale.



Il 1° febbraio 1968 un gruppo di uomini e donne ereditò la lezione in Italia e, mentre fuori soffiavano i venti di rivoluzione, fecero dell’assistenza il portabandiera del futuro che avrebbe visto frantumarsi la cortina di ferro del monopolio statale.

Monsieur Desnos aveva spianato nei territori d’oltralpe la strada a chi interpretava l’assistenza come un valore aggiunto senza ridurre una grande invenzione ad un bene materiale.

​Libertà è partecipazione cantava il nostro Giorgio Gaber, fare assistenza è partecipazione lo stesso aggiungerei, perché ci fa entrare di sbieco nella vita dell’altro.

Il nascondiglio della memoria custodisce gelosamente un bisbiglio del futuro e Desnos il visionario lo udii prima degli altri: l’assistenza privata sarebbe diventata con il tempo un valore sociale.

Per questo motivo la sua attività si rivelò un fertilizzante nella Francia socialista di Mitterand, la cui politica arguta incentivò e fece fruttare la collaborazione tra pubblico e privato.

Dopo cinquant’anni di assistenza privata in Italia, forse sarebbe il caso di cambiare il destino anonimo di questo 1° febbraio, trasformando nella giornata dell’assistenza.

In mezzo secolo non abbiamo intravisto negli aerei che ci hanno portato in salvo da catastrofi naturali o negli aiuti minimi per tirarci fuori dagli impicci quotidiani la visione avanguardista di Pierre Desnos.



Il futuro non è nelle mani dell'intelligenza artificiale, bensì nella visione di uomini che hanno passato il testimone ad altri senza diventare ingrati verso la memoria della propria storia. Chiunque ha fatto dell'assistenza un mestiere oggi, non solo in Italia, deve qualcosa a Monsieur Desnos, uomo del futuro.