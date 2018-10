Tutti pazzi per Marte? La Luna si indispettisce

Una volta c'era la luna ad occupare il primo posto nel nostro cuore. In questi giorni è stata rimpiazzata da Marte, il pianeta rosso su cui in un futuro lontano potremmo finire tutti come profughi, orfani del nostro pianeta a seguito di chissà quale catastrofe ambientale. Dopo la scoperta recente di una quantità di ossigeno nell'acqua, sufficiente ad alimentare la vita, ci sembra alle spalle il vaneggiamento di quella generazione che avrebbe voluto a tutti costi metterci un piede.

David Bowie e Tim Burton sono solo due degli "astronauti dell'arte" che ci hanno fatto viaggiare oltre lo Spazio: il primo tirando fuori da "Hunky Dory" il piccolo diamante musicale di "Life on Mars", passato quasi inosservato nel '71, il secondo traslando al cinema il meraviglioso "Mars Attacks", ispirato ai personaggi delle figurine di fustini americani di detersivo. La letteratura pulp di fantascienza, divorata anche dal piccolo Quentin Tarantino, ha compensato la guerra politica tra le stelle.

Mentre poeti, scrittori, cantautori, registi, fumettisti, artisti hanno navigato nel sistema solare per spianare la strada del nostro immaginario collettivo, i Russi e gli Americani ce l'hanno messa tutta per fare della caccia alla luna la nuova frontiera della Guerra Fredda. Tra l'altro circolano ancora tanti sostenitori del complotto dietro la storica diretta del primo uomo sulla Luna del '69. Secondo questi ultimi l'allunaggio fu un fake gigantesco dentro un copione perfetto degli americani per sgomitare con i sovietici e distrarre l'opinione pubblica dal bagno di sangue in Vietnam.

Nei tempi in cui Trump e Putin affilano le armi e fanno della pace distensiva dei Gorbaciov e dei Reagan una polaroid ingiallita, non è che Marte diventerà la prossima destinazione spaziale per un duello del nuovo millennio tra yankee e bolscevichi pentiti?

Corsi e ricorsi storici, il confine tra fantascienza e fantapolitica sarà sempre labile. Intanto noi continuiamo a sognare una fuga su Marte e la Luna si indispettisce regalandoci uno spettacolo notturno meraviglioso.