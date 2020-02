Aprire un blog: breve guida alle migliori scelte ed esempi

Decidere di aprire un blog comporta una serie di scelte ben precise e, soprattutto, una certa pianificazione: ogni cosa andrà al suo posto, sarà generato del traffico e i contatti cresceranno con il passare del tempo solo se avrete curato al meglio ogni singolo aspetto.

Perché è proprio vero, il web è sempre più veloce e costantemente connesso a livello planetario: l’offerta è sconfinata, probabilmente infinita poiché si autoalimenta di continuo. Le persone impiegano normalmente una piccola frazione di secondo per crearsi un’opinione su qualcuno che gli sta di fronte, al primo incontro. Lo stesso vale anche nel caso della navigazione su blog e siti, che rappresentano emanazioni di sé e puntano a raccontare storie e svelare personalità attraverso immagini e colori. Già, il colore: la cromoterapia è davvero essenziale per migliorare l’umore.

Ecco perché se il vostro intento, una volta intercettato un utente, è quello di coccolarlo e trattenerlo sarà utile ricorrere nel design del portale a colori come il giallo (che ispira cordialità) o il blu (che sta a simboleggiare la fiducia).

La psicologia delle tonalità nel web è essenziale, ne è un esempio Leovegas, che ho trovato molto interessante dal punto di vista grafico e che punta oltre che sui colori giusti anche su altri accorgimenti in stile relax che strizzano l’occhio al mondo dei fumetti.

Il cervello umano non si ferma mai di fronte ai giusti stimoli e, in particolare quando si parla di colori, viaggia per collegare a essi determinate emozioni e sensazioni in ambito sociale, familiare e culturale. L’influsso generato dai colori sulla mente sta infatti alle radici della cromoterapia.

Qualche mese fa sulle pagine di Affaritaliani.it ne abbiamo parlato anche attraverso una guida di un libro molto interessante che potreste trovare utile: qui per maggiori informazioni.

Lo studio del target, la scelta di colori e sfondi

Pensate sempre al vostro target, studiatelo con completezza di vedute: solo così riuscirete a intercettarlo e fidelizzarlo. I contenuti sono anch’essi essenziali, in un dialogo fitto con i migliori sfondi. Molte piattaforme, generalmente, al momento della creazione ne mettono a disposizione alcuni gratuiti. Ma se siete in cerca del risultato perfetto probabilmente avete anche intenzione di investire in quest’ultimo e potreste prendere in considerazione l’idea di aggiudicarvi uno sfondo a pagamento (più performante di quelli ‘free’). Risulterà davvero cruciale anche l’allineamento con la propria brand identity: scegliete tutte le immagini che meglio raccontano voi stessi e la vostra attività.

Non mancano i siti che ne offrono di bellissime e a costo zero, prive di copyright (anche se la citazione potrà risultare gradita). Non c’è un tema che non si presti ad essere indagato o un argomento di scarso interesse a prescindere: occorre però ‘vestire’ al meglio il contenitore nel quale lo andremo a proporre. Al suo interno bisognerà poi inserire contenuti di qualità, il che non è affatto banale: la content strategy insomma è fatta per dialogare strettamente con il resto del portale.

Più i testi saranno interessanti e di originale creazione (oltre che scritti in modo accattivante e ottimizzato) maggiori saranno le probabilità che un utente si fermi, ritorni o consigli quel sito o quel blog. Designer e imprenditori camminano in una stessa direzione, fianco a fianco, nel corso della progettazione di un nuovo portale oppure quando si renda necessario procedere per migliorarne uno che già esiste.

Un ultimo consilgio che vogliamo darvi, una volta aperto il vostro blog, è quello di puntare al Personal Brandig. Per questo vi invito a leggere un nostro articolo cliccando qui.