Distretti industriali, il Triveneto cresce ma rallenta

È considerata una delle zone "locomotiva" dell'economia nazionale, ma guardando gli ultimi dati si scopre che la marcia sta rallentando: parliamo del Triveneto e, in particolare, dei suoi distretti industriali, messi sotto osservazione dal puntuale monitor curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, aggiornato ai primi nove mesi del 2018.

Crescita a ritmi ridotti.

Dopo un primo semestre molto positivo, anche le imprese del Triveneto hanno proseguito con il "freno a mano" tirato: i distretti locali hanno raggiunto un livello di esportazioni pari a 8,2 miliardi di euro, con un incremento dello 0,9 per cento rispetto all'anno precedente che è inferiore al tasso tenuto da gennaio a giugno. Secondo gli osservatori, comunque, il trend è in linea con la variazione media distrettuale nazionale (pari all'1,4 per cento); a livello assoluto, in nove mesi i distretti triveneti sono cresciuti dell’1,6 per cento, raggiungendo quota 25 miliardi di euro di esportazioni, che rappresentano più di un terzo del totale nazionale distrettuale.

Bene l'export dei distretti del Triveneto.

Ancora una volta, dunque, il Triveneto conferma la propria vocazione all’esportazione e il proprio valore a livello nazionale, grazie alle molte eccellenze distrettuali presenti nell'area, tra start up innovative e aziende che invece trovano nella storia e nell'esperienza i propri punti di forza. È il caso, ad esempio, della Fami Storage Systems di Bassano del Grappa, che festeggia quest’anno i 90 anni di attività, con una storia che l’ha vista trasformarsi da semplice e piccola bottega artigiana ad una realtà solida del panorama internazionale del settore metalmeccanico.

Metalmeccanica capofila.

E proprio la filiera metalmeccanica del Triveneto è il settore che maggiormente ha trainato l'espansione economica dell'area nei primi nove mesi del 2018, producendo una crescita di 373 milioni di euro rispetto all'anno precedente; come segnalato dallo studio di Intesa Sanpaolo, questi risultati sono stati raggiunti anche grazie all'espansione in mercati esteri importanti come la Germania e la Cina, che apprezzano le produzioni italiane e, in particolare, quelle venete.

Un quadro comunque positivo.

Allargando l'analisi agli altri comparti, il report mette in evidenza anche le performance positive per i distretti veneti delle materie plastiche e del grafico-cartario, cresciuti del 5 per cento, mentre per il Sistema Casa si nota un buon incremento per le esportazioni della filiera dell’arredo. Meno positive le prestazioni nei primi 9 mesi del 2018 per i distretti del Sistema Moda e dell’Agroalimentare, che calano complessivamente rispetto ai valori esportati rispetto al 2017: nello specifico, il distretto della Moda paga le scarse performance del polo Orafo di Vicenza (calato del 4,8 per cento) e dell’Occhialeria di Belluno, mentre in campo Agroalimentare pesano le diminuzioni dei due distretti delle mele del Trentino-Alto Adige, che hanno trascinato in territorio negativo l’intero comparto.

I mercati di sbocco.

Per quanto riguarda infine i mercati di sbocco dei prodotti realizzati nella zona nord orientale dell'Italia, lo studio di Intesa Sanpaolo svela che le migliori performance di crescita delle imprese distrettuali del Triveneto sono registrate ancora all'interno della Comunità Europea, e per la precisione in Francia, Paesi Bassi e Germania che rappresentano i principali riferimenti anche nei primi 9 mesi del 2018. In termini di rilevanza vanno citati Stati Uniti e Regno Unito, dove però le vendite si sono ridotte nel periodo preso in esame, mentre tra i mercati di sbocco emergenti sono positivi i riscontri in Cina, India e Polonia.