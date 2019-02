La distribuzione di preservativi nelle scuole è utile: lo afferma l'UNFPA

Il noto quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato, negli scorsi giorni, un articolo in cui si presentano i risultati di una ricerca curata dalle Nazioni Unite, in particolar modo da UNFPA, Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione.

Tale studio ha fondamentalmente risposto a questa domanda: la distribuzione gratuita di preservativi nelle scuole secondarie, quali effetti comporta? Porsi questo quesito è davvero molto interessante, dal momento che la sensibilizzazione all’utilizzo del profilattico è una tematica di primaria rilevanza livello internazionale.

L'acquisto di preservativi in Italia e nel mondo

In Italia, così come in buona parte dell’Occidente, l’importanza legata all’uso del preservativo è ormai piuttosto interiorizzata anche da parte delle generazioni più giovani. Acquistare dei profilattici ci risulta davvero molto semplice: nelle città italiane sono disponibili numerosi distributori automatici, allo stesso modo i preservativi si possono acquistare presso farmacie e parafarmacie, senza trascurare che molte di queste aziende vendono anche online, come è il caso della farmacia DocPeter, il cui sito Internet ufficiale è www.docpeter.it.

La situazione non è così semplice in altre zone del mondo, dove l’acquisto di una confezione di preservativi risulta molto meno agevole e soprattutto dove vigono delle culture che hanno una concezione della sessualità piuttosto rigorosa e contraddistinta da diverse restrizioni, alcune delle quali riguardano anche l’età.

Il livello di diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili

Bisogna tenere in considerazione anche altri aspetti, come ad esempio il livello di diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, l’AIDS su tutte. Mentre l’AIDS è una patologia ormai piuttosto rara nei paesi occidentali, ma comunque tutt’altro che debellata in maniera completa, in altre zone del mondo quali ad esempio diversi paesi del continente africano essa rappresenta un vero e proprio flagello, ed è una delle principali cause di mortalità.

Sulla base di tali considerazioni, la ricerca in questione risulta davvero molto importante, proprio perché potrebbe far cambiare idea alle nazioni che, ad oggi, si sono dimostrate molto restie all’idea di distribuire gratuitamente dei preservativi agli studenti delle scuole secondarie.

La diffusione di preservativi nelle scuole riduce i contagi

Da questo studio è emerso anzitutto che la diffusione dei preservativi dedicata ai giovani di quest’età ha contribuito a ridurre la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, e a tal riguardo è utile ricordare che tramite i contatti sessuali la trasmissione del virus HIV non è certamente l’unica a cui si deve badare: esistono molte altre infezioni più o meno gravi dinanzi alle quali non si può assolutamente abbassare la guardia.

Il fatto che la distribuzione gratuita di preservativi abbia ridotto la trasmissione di virus è un risultato piuttosto scontato, ma non si può dir lo stesso di altri aspetti “sociali” correlati a questo tipo di iniziative.

Distribuzione di preservativi e comportamenti sessuali dei giovani

Questo studio si è chiesto se la distribuzione di preservativi nelle scuole abbia avuto o meno un’influenza sui comportamenti sessuali dei giovani in termini di attività sessuale, numero di partner ed età di compimento delle prime esperienze. Da questi risultati è emerso che la disponibilità gratuita di preservativi non ha influito in nessun modo sui primi due punti, dunque non c’è ragione di credere che questo genere di iniziative favoriscano la promiscuità sessuale. Quest’aspetto è davvero molto importante, in quanto una delle principali critiche che vengono mosse a simili iniziative scolastiche è quella di favorire una sessualità meno controllata e più libertina; in alcuni casi i giovani coinvolti in questo studio hanno addirittura ridotto il numero di contatti sessuali pur potendo disporre di preservativi distribuiti gratuitamente. Ovviamente è importante che alla distribuzione gratuita di preservativi si associ a dei validi processi educativi, da intendersi non come mera educazione sessuale, ma anche come educazione al sentimento, alla relazione.

Una via molto preziosa per sconfiggere l'AIDS e altri pericolosi virus

Le iniziative di distribuzione gratuita dei preservativi che sono state scrupolosamente monitorate nell’ambito di questa ricerca hanno riguardato paesi occidentali, dunque paesi in cui il livello di informazione sulle tematiche sessuali è piuttosto elevato e in cui il numero di contagi di malattie sessualmente trasmissibili è oggettivamente molto basso. Alla luce di questo ci si chiede, dunque, cosa potrebbero comportare iniziative simili in paesi in cui vigono diversi tabù per quel che riguarda la sessualità e in cui, purtroppo, il numero di contagi di malattie sessualmente trasmissibili risulta ben più elevato. Con ogni probabilità, è proprio questa la giusta chiave per contrastare in modo efficace questi mali che, come detto, in alcune zone del mondo sono davvero dilaganti.