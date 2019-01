Noleggio auto a lungo termine: i dati del successo

La motivazione principale è la possibilità di utilizzare i mezzi scegliendo altre opzioni. Una su tutte il noleggio auto a lungo termine che conviene per comodità e per costi.

I dati confermano anche per il 2018 il successo del long rent che si presenta ancora una volta la colonna portante del mercato delle quattro ruote in Italia come nel mondo, del resto. Guida le immatricolazioni, questo è un dato di fatto. Per avere un’idea ben precisa, il mercato dell’auto nel 2018 è cresciuto del 9,5%, quello del Nlt del triplo.

Legate all’indiscutibile successo ci sono le case automobilistiche e i loro modelli che mostrano preferenze tra i guidatori. Audi, Bmw, Jeep e Fiat sono i marchi preferiti da chi sceglie questa soluzione di guida.

Il noleggio lungo termine q3 segna un aumento notevole, probabilmente per la comodità dell’auto e per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, dettaglio che viene ben accolto da tutti quei numerosi automobilisti che decidono di affidarsi a questa soluzione che rapidamente ha superato quella tradizionale dell’acquisto, ma anche quella del leasing che fino a qualche tempo fa era la più scelta.

Soffermandoci sui primi otto mesi del 2018 è possibile analizzare una situazione decisamente positiva che vede il noleggio al 25% del mercato totale, ciò significa che un’auto su quattro è stata noleggiata. I Suv e i Crossover sono i modelli più scelti per il loro rapporto qualità prezzo, almeno così emerge dai numeri.

L’Audi tra tutte le altre case automobilistiche prevede canoni meno costosi e quindi accessibili ai più, in particolare la sua Q3 permette di unire l’avanzata tecnologia del marchio e il comfort tipico di un Suv. Le sue dimensioni medie garantiscono una buona abitabilità per quattro persone, ma se c’è necessità non manca il posto per una quinta.

Per quanto riguarda il motore, quelli delle Audi Q3 sono tutti turbo a iniezione diretta, con sistema Start&Stop che permette di ridurre consumi ed emissioni.

Queste sue caratteristiche insieme alla tenuta di strada sicura e alla sua dinamicità rendono il noleggio lungo termine Audi q3 uno dei preferiti.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Per capire perché il long rent ha successo basta conoscere le sue regole. Sapere come funziona permette di poter scegliere questa soluzione con consapevolezza e risparmiare sui costi. Sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine significa scegliere la durata che può partire da un minimo di 24 mesi a un massimo di 60, scegliere il modello dell’auto e il chilometraggio.

All’interno della somma che si sosterrà ogni mese saranno compresi i costi per assicurazione e bollo, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il soccorso stradale e per un’eventuale auto sostitutiva se ce ne fosse bisogno. Tra i servizi opzionali ci sono l’auto in preassegnazione nel caso fossimo senza veicolo prima della consegna di quella che si è scelto e il servizio di ritiro dell’auto ovunque ci troviamo per risolvere problemi sorti su strada. Ogni singola soluzione però dipende dalla società di noleggio a cui ci siamo affidati.

Sono previste due forme di noleggio. Quello con anticipo prevede il versamento di una somma iniziale e rate mensili dello stesso valore. Quello senza anticipo invece prevede il pagamento dell’intera somma del noleggio divisa per rate mensili che, inevitabilmente, saranno più alte rispetto a chi versa l’anticipo.

Deve essere chiaro che se prima questa soluzione era stata ideata per i libri professionisti con partita iva che in auto trascorrevano molte ore del loro tempo, oggi viene utilizzato anche dalle aziende pubbliche e private che spesso noleggiano l’intera flotta e dai privati che vedono nel long rent una possibilità di avere un’auto sempre nuova e funzionante a un costo sicuramente inferiore di quello che dovrebbero sostenere con il tradizionale acquisto. Ed è esattamente così.

Come avviene la scelta

E’ chiaro che tutto dipende dall’utilizzo che si fa dell’auto. È solo in base a questo che è possibile capire come scegliere il noleggio a lungo termine che potrà essere con anticipo o senza anticipo e prevedere i servizi di base o anche quelli aggiuntivi.

Prima della scelta si dovranno avere ben chiari i vantaggi del Nlt tra i quali si ricordano la totale semplificazione della gestione del veicolo, l’eliminazione di oneri e costi gestionali ed amministrativi, la minore esposizione bancaria perché l’auto è acquistata dal locatore, la possibilità di usufruire del trattamento fiscale previsto e della Normativa fiscale sulla detraibilità dei costi di noleggio auto a lungo termine.

Insomma, i vantaggi di questa soluzione non sono pochi ed è di questo che i sempre più numerosi clienti si sono accorti quando hanno deciso di eliminare dai loro programmi l’opzione del tradizionale acquisto della propria auto che fosse per uso familiare o professionale e di inserire tra le loro preferenze il noleggio lungo termine audi q3 come di altri marchi e modelli più o meno simili.