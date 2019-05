Il Sidecar è uno dei miei Cocktail preferiti, è ideale a mio avviso sia per il periodo estivo che invernale, ed è considerato uno dei sei fondamentali in assoluto. Nato nella Parigi dei «folli» anni Venti, si prepara con cognac e triple sec In proporzioni su cui non c’è accordo. La ricetta migliore? Quella che piace

Informazioni sul Sidecar Cocktail

Ah, gli années folles. Oh, la Paris degli anni Venti. È là che nasce il Sidecar, il cocktail classico su cui non ci si mette d’accordo sulle dosi. Ma che conta?

Il Sidecar ci immerge nel sogno di quella capitale luminosa, risparmiata dalle distruzioni della Grande Guerra. Rifiorita tra Art Deco e artisti pazzi di lei tanto da innaffiarla con quel talento che si respira ancora oggi: da Scott Fitzgerald a Picasso, da Mondrian a Bunuel, da Cocteau fino a Modigliani, che gli anni ‘20 li intravide appena, maledetta tbc. E poi Rodin e Rilke, Apollinaire e Matisse.

Ma il Sidecar è anche un eccellente drink da bere forse in inverno ma io lo preferisco tutto l'anno, in quanto è in grado di competere a mio avvio con il Manhattan.

Fu sarcasticamente definito da David Embury come un «Daiquiri con il cognac». Salvo che poi il grande scrittore lo incluse tra i sei drink fondamentali. Chi l’ha inventato, non è certo. Ma Harry MacElhone, l’anima del leggendario Harry’s New York Bar — se passaste da Parigi non mancatelo: ancora oggi è in rue Daunou 5 — nella prima edizione del suo libro lo attribuì a Pat MacGarry. Nella seconda, Harry se lo autoattribuì. Sulla proporzione degli ingredienti, si è detto. Risultato collaterale, quando lo ordinate ve lo servono quasi sempre cattivo: troppo dolce, troppo secco, troppo acido... La verità è sempre la stessa: buono è quel che piace a voi.

Comunque, qui ripeto la ricetta dell’Iba, l’associazione dei bartender.

Sidecar Cocktail Ricetta

Misurino alla mano, si versano in uno shaker con il ghiaccio 5 cl di cognac, 2 cl di Triple sec (Cointreau), 2 cl di succo di limone. Shakerate come diavoli e filtrate in una coppa cocktail gelata.

Prima osservazione: il Sidecar richiede un cognac di razza.

Reggere l’impatto del limone e del Cointreau senza perdere l’anima è difficile, per questo occorre la concentrazione e la ricchezza interiore di un vecchio cognac e non lo spirito sgroppante di un cognacchino giovane. Insomma, che sia XO o al massimo VSOP.