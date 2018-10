Beauty, dipingi il tuo quadro di bellezza: fai la detersione mattino e sera

Immagina di dipingere un quadro su una tela già sporca, quale potrebbe mai essere il risultato? Certamente non quello di un’apprezzabile opera d’arte.

È ciò che accade alla nostra pelle quando non la detergiamo a sufficienza, ed è per questo che oggi voglio svelarti i segreti di una detersione perfetta, per avere una pelle liscia e levigata, luminosa e rigenerata.

Detersione: uno step che fa la differenza nella tua beauty routine

Quante volte ti sarà capitato di comprare creme costose o sieri dai magici e ricercati principi attivi per poi lamentarti del fatto che non funzionano? Ti sei mai chiesta se la tua pelle fosse preparata a sufficienza per ricevere questi trattamenti?

Perché un trattamento sia efficace infatti la pelle deve essere ricettiva, e affinché sia ricettiva il segreto è detergerla a fondo, insomma dobbiamo prima pulire la tela e poi dipingere la nostra opera d’arte.

È fondamentale fare, quella che io chiamo, doppia detersione: la detersione del mattino e la detersione della sera.

Al mattino, anche se la pelle non ha subito attacchi esterni e abbiamo pacificamente dormito nel nostro letto, dobbiamo tenere presente tutta una serie di fattori e processi che entrano in azione: la pelle si rigenera, va in autoriparazione ed è per questo che al mattino è importante eliminare gli scarti provenienti da questi processi metabolici e preparare la pelle ad accogliere al meglio la crema da giorno e il trucco.

Alla sera ovviamente, sia che ci si trucchi o no, la pelle ha bisogno di liberarsi da tutte le impurità della giornata: agenti atmosferici, residui di smog, impurità, per non parlare degli agenti inquinanti in particolare nelle grandi città, dove gli troviamo anche sotto forma di polveri sottili, talmente sottili che neanche ci accorgiamo della loro presenza, ma gli effetti sulla pelle si vedono eccome.

Infine anche se il viso è il più esposto e delicato, la detersione è uno step che fa la differenza per la beauty routine di tutto il corpo, in particolare quando volete predisporlo a trattamenti nutrienti, leviganti o anticellulite.

Detersione: che prodotti uso? come la faccio?

A ciascuno il suo detergente, questo è il mio motto, a seconda del tipo di pelle infatti bisognerà scegliere il prodotto giusto.

Una detersione davvero innovativa è quella effettuata con gel o acqua micellare.

Questi prodotti sono costituiti appunto da micelle (un aggregato colloidale di molecole), che sono delle vere e proprie calamite per le impurità, quindi puliscono la pelle penetrando in profondità ma per loro stessa costituzione non aggrediscono la barriera idro-lipidica del derma, così importante per difenderci dagli agenti esterni.

Usare questi prodotti inoltre è semplicissimo, basta versarne un po’ su un dischetto di ovatta da passare poi su viso e collo, oltre a detergere è anche struccante, quindi con un solo prodotto possiamo soddisfare più di un bisogno.

Se si preferisce la detersione tradizionale invece allora sarà necessario usare latte detergente seguito dal tonico. Aiutiamoci sempre con un dischetto di ovatta e anche in questo caso scegliamo il prodotto più indicato per la nostra pelle. Non dimentichiamoci che il tonico fa parte del gioco, spesso infatti questo prodotto viene tralasciato e dimenticato, ma la sua funzione è davvero importante. Il tonico oltre a eliminare i residui di latte detergente e portare a termine la detersione apporta anche sostanze attive molto efficaci e riequilibra il ph fisiologico della pelle grazie all’eliminazione del calcare acqueo, una funzione fondamentale soprattutto in quelle città come Roma e Milano che hanno acque davvero molto calcaree.

Bene e adesso non ci sono più scuse per non fare una detersione con i fiocchi!

E ricordati: i risultati si vedono solo grazie alla costanza.

E tu? Usi ancora acqua e sapone oppure hai il tuo prodotto detergente del cuore?