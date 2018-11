Collo e décolleté: tutti i segreti per contrastare i segni del tempo

Collo e décolleté due zone del corpo spesso un po’ trascurate, ma che meritano tutta la nostra attenzione: parliamo di quella parte del corpo che inizia dal mento e arriva fino all’attaccatura del seno. Si tratta della zona che più di tutte rivela la nostra età, ed è per questo che necessita di cure mirate e trattamenti specifici.

Collo e décolleté: perché rivelano la nostra età?

In questa zona del nostro corpo la pelle è più sensibile e meno spessa, (si può facilmente verificare con una semplice plica, ovvero prendendo la pelle tra pollice e indice, simulando un pizzicotto) questo la rende più soggetta ai segni del tempo e alle aggressioni di agenti esterni. È inoltre una zona priva di ghiandole sebacee motivo per cui si presenta meno elastica e idratata, tende a cedere precocemente dal punto di vista della consistenza e si presta facilmente a inestetismi e ipercromie o discromie.

Come trattarli?

A rischio di sembrare ripetitivo tengo a sottolineare che ogni zona del corpo ha bisogno del prodotto giusto e di trattamenti mirati. Naturalmente collo e décolleté non fanno eccezione. Prima cosa è necessario occuparsi della prevenzione, d’altronde come sappiamo prevenire è molto meglio che curare!

Collo e décolleté vanno sempre protetti dagli agenti atmosferici e in particolare dai raggi del sole, quindi sì a creme idratanti e protettive. Inoltre è fondamentale accompagnare i trattamenti cosmetici a un’alimentazione sana e ricca di vitamine e sali minerali, bere molta acqua ed evitare i prodotti troppo raffinati o un consumo eccessivo di carne rossa.

Completa il cerchio una costante attività fisica, in particolare sui pettorali, così come la buona abitudine di non dormire sul lato per evitare l’insorgenza di rughe e solchi nella zona intermammaria. Se si ha l’abitudine di dormire sul lato, sarà utile l’uso di un reggiseno morbido che divida i seni ed eviti l’effetto fisarmonica.

Fare uno scrub dolce almeno una volta a settimana, in modo tale da eliminare le cellule morte e permettere ai prodotti di penetrare al meglio. Un altro segreto è quello di frizionare la pelle tutte le mattine con dei cubetti di ghiaccio, si tratta di un rimedio fai da te molto efficace, inoltre i cubetti di ghiaccio possono essere fatti anche con sostanze idratanti e calmanti come il latte o la camomilla. A proposito di latte, utili sono le spugnature: immergere un asciugamano morbido in un recipiente colmo per metà di latte caldo e per l’altra metà di acqua tiepida, avvolgerlo intorno al collo per una decina di minuti, finché non diventerà freddo.

Per il trattamento di collo e décolleté le sostanze naturali sono delle alleate preziose e permettono di spaziare creativamente per creare maschere e trattamenti ad hoc.

Il consiglio di Simone, il tuo beauty expert di fiducia:

Conosciamo molto bene le proprietà antiossidanti ed elasticizzanti dell’olio vegetale alle mandorle dolci, per questo può rivelarsi davvero molto utile nel trattamento di collo e décolleté. Mescolare 50 grammi di burro di karitè con 40 grammi di olio di mandorle, lasciare riposare in frigo per almeno un paio d’ore e applicare su collo e décolleté tutte le sere prima di andare a dormire.