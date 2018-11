Smagliature: affrontarle in 5 mosse

Come attenuarle, trattarle e prevenirle.

Dopo la loro comparsa, le smagliature faticano a lasciare la nostra pelle, costringendoci a ricorrere a creme “miracolose” e/o interventi estetici: è fondamentale perciò prendersene cura.

Posso assicurarvi, in base alla mia esperienza, che le smagliature si possono trattare, attenuare e prevenire con rimedi del tutto naturali.

Prima di tutto osserviamole: le smagliature rosse sono in fase iniziale e la loro colorazione è determinata da un lieve stato infiammatorio, lo strato più superficiale della pelle si tende lasciando intravedere quello sottostante, più profondo e ricco di capillari; quando invece diventano bianche significa che la pelle è ormai atrofica, la circolazione sanguinea si riduce e la stria bianca ci mostra come la nostra epidermide sia priva di elasticità.

Ogni intervento a questo punto sarà mirato alla loro riduzione essendo ormai difficile, se non impossibile, cancellarne i segni.

Ecco i rimedi naturali:

Rosa Mosqueta: è un olio usato per diverse problematiche della pelle e tutte le proprietà benefiche che vanta sono dovute alla presenza di alcune sostanze nutrienti di cui è composto: tra queste gli acidi grassi polinsaturi (acido linoleico e acido oleico) che favoriscono l'elasticità della pelle. Questo prezioso olio migliora notevolmente l'aspetto delle cicatrici agendo in profondità sulla cute; applicando quotidianamente, mattina e sera permette alle smagliature superficiali di attenuarsi in modo che la pelle ritrovi la sua struttura ed il suo colore naturale.

Succo di Limone: applicato puro sulle smagliature integra la vitamina C ed aiuta la pelle nella produzione di collagene migliorandone l’aspetto.

Olio di Mandorle dolci: elasticizzante ricco di vitamina E, aiuta la pelle a mantenersi giovane e morbida. Ottimo per massaggi e in gravidanza.

Burro di Karitè: ammorbidisce e migliora l’aspetto della pelle, andrebbe applicato ogni giorno sui punti critici, dopo il bagno o la doccia.

Olio di Cocco: grazie alle sue proprietà emollienti, può essere utilizzato come olio da massaggio sia per la prevenzione sia per la cura delle smagliature. Si presenta allo stato liquido in estate e solido in inverno, quando sarà sufficiente metterlo qualche minuto a bagno in una ciotola con acqua calda.

La natura ci offre molti rimedi, ma questi 5 sono i miei preferiti perché alla portata di tutti e facilmente utilizzabili a casa.