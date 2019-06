Dilium fa tappa a Tokyo grazie al Global Startup Program

Dilium (https://dilium.com) è pronta a fare le valigie e a trasferirsi per 3 mesi nella regione di Kanto grazie al supporto ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia ICE. La vittoria del Global Startup Program (dilium-global-startup-program) (DiliumGSP) permetterà alla startup milanese di viaggiare alla scoperta della multiforme cultura Giapponese e alla ricerca di nuove opportunità di business sul suolo del Sol Levante. Nata appena due anni fa, Dilium si è saputa distinguere per merito della professionalità e dell'esperienza accumulata dal suo CEO Donato De Ieso, per anni insegnante di discipline informatiche nelle scuole Superiori e tutor in Università. Proprio l’incontro tra Università e imprenditorialità con due giovani studenti ha permesso a dilium di affondare le sue radici in un terreno fertile dove le idee crescono rapidamente.

Oggi, con un team giovanissimo al di sotto dei 30 anni, la Startup ha raggiunto già grandi traguardi: 11.000 esperienze in Realtà Aumentata effettuate durante l’esposizione LeonARdo (leonardo-milano-design-week) a Palazzo Giureconsulti in occasione della Milano Design Week, l’ingresso tra i membri del chapter italiano della VR/AR Association (dilium-chapter-vrar-association), il lancio di Bellfish (bellfish.it) (il primo marketplace per prodotti in Realtà Aumentata) e le vittorie dei principali bandi per lo sviluppo delle imprese in Italia quali il Bando di contributi per lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica I4.0 promossi da imprese start up di Milano Monza Brianza Lodi e Voucher digitali per l'innovazione. Potersici confrontare con i protagonisti dell’avanguardia nelle innovazioni a livello mondiale è un grande motivo di stimolo. Essere a contatto con visioni tecnologiche che trascendono la nostra quotidianità e che hanno fatto passi avanti da gigante nei settori di nostro interesse, come la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale, è una prospettiva allettante. Da sempre il Giappone affascina per i suoi usi e costumi e per la sua capacità di non demordere di fronte alle difficoltà che vengono invece affrontate con un grande spirito e una forza senza eguali.

“Siamo pronti ad accogliere le sfide che questa esperienza porterà con sé e siamo davvero entusiasti di immergerci in una realtà che appare sì lontana da noi, ma dalla quale ci aspettiamo un profondo arricchimento umano e professionale”

ha dichiarato Donato durante una breve intervista telefonica, poi conclusasi con

“Ce la metteremo tutta! Ganbarou, Dilium!”

Noi di startup che volano auguriamo buona fortuna, Matane Dilium!